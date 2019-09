El Málaga suma seis puntos de 18 posibles. Ante el Rayo Vallecano mostró una muy buena versión, sobre todo, en los primeros 45 minutos, cuando se adelantó en el marcador con gol de Cifu. El lateral derecho se mostró satisfecho con el empate, debido a la buena segunda parte de los madrileños, aunque también dejó ver que sintieron buenas sensaciones sobre el verde: "Queríamos los tres puntos puntos en casa. El punto es bueno, pero sabe a poco. Hay que intentar sumar el fin de semana que viene". Cuando le preguntaron por su gol no escondió su satisfacción por la gran combinación: "Ha sido una jugada muy buena del equipo, la tenía en bandeja para empujarla y por suerte he podido ayudar con mi gol. Me hubiera gustado que fuera para sumar de tres". En la celebración se pudo ver que espera ser padre en las próximas fechas. "Va para la mami y para el futuro. Espero que llegue bien y mira, como no sé cuando volveré a marcar... va para ellos".

Sobre esas dos caras del partido, en cada uno de los períodos, el granadino también habló: "Ha sido complicado. En la primera parte hemos estado muy bien y en la segunda ellos nos han apretado. Hay que valorar el punto contra un buen equipo, limar los posibles fallos y potenciar virtudes para conseguir los tres puntos que nos hagan arrancar". La falta de acierto de cara a gol sigue siendo uno de los principales problemas del Málaga en este arranque de temporada. "Nos ha costado cerrar el encuentro, nos encontramos con un gol cuando creo que estábamos bien. El Rayo es un gran equipo, con una gran plantilla y nos lo puso difícil", admitió Cifuentes.

Respecto a la situación que atraviesa el club fuera del vestuario, el goleador de la tarde declaró: "Nosotros intentamos no prestar mucha atención, intentamos enfocarnos en lo de dentro. Damos la cara por la gente que nos sigue cada fin de semana. Desde que se cerró el mercado creo que nos hemos olvidado de esos temas. Estamos los que estamos y hay que trabajar cada semana para ir mejorando. Creo que cada vez estamos mejor. En cuanto sumemos de tres, cogeremos la confianza que queremos".