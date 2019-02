Lo que dijeron Al-Thani, Shatat, Hervás...

Durante el juicio entre Abdullah Al-Thani y BlueBay por el 49 por ciento de las acciones del presidente del Málaga y el control de la gestión del club, hablaron algunos de los grandes protagonistas. Empezó el catarí, que casi no respondió a nada. También Shatat y Gonzalo Hervás respondieron a las preguntas de los abogados de ambas partes.

"No sé nada de eso. No me informaron. Nunca me dijeron nada", dijo Al-Thani de manera repetida. "El documento jamás lo he visto y no lo he firmado yo. Lo desconozco. Es una falsedad", dijo acerca del contrato en cuestión. Sí quiso dejar claro que tanto Ghubn como Shatar tenían un poder para que "administrasen el club".

El presidente también sostiene que jamás tuvo contacto con Jamal Satli Iglesias o Gonzalo Hervás: "No le conozco personalmente. Ni me he sentado con él. Jamás. ¿Gonzalo Hervás? ¿Quién es ese señor? No sé nada de él. Nunca ha trabajado para nosotros". También aclaró Al-Thani que durante estos años ha tenido ofertas para comprar el club "por millones de euros, ninguna de ellas por cero euros. Y todas las rechacé".

Moayad Shatat

El que fuera vicepresidente ejecutivo del Málaga y hombre fuerte de Al-Thani, Moayad Shatat, aseguró en el juicio que "venía al club y nos ayudaba", en referencia a Gonzalo Hervás. "Se reunió con nosotros a principios de 2013. Hubo una época de dificultades económicas, mucha diferencia entre ingresos y gastos. El club estaba en una situación de insolvencia", dijo.

Los motivos de Shatat fueron las famosas deudas de la etapa inicial del jeque en el Málaga: "Problemas con pagos a los jugadores y Hacienda y UEFA nos estaba presionando para que vendiéramos a algunos jugadores. Estuvimos trabajando en el club con el equipo que existía y dábamos la bienvenida a cualquier persona que pudiera ayudar. Jamal Satli Iglesias estaba entre esas personas. Venía a darnos asesoramiento. Él y su equipo entraron para ayudarnos a sobrevivir. En ese equipo estaba el señor Gonzalo Hervás Crespo".

Gonzalo Hervás

"El Málaga era una máquina de perder dinero", justificó durante el juicio Gonzalo Hervás, vicepresidente de la hotelera, que añadió: "Tenía una deuda de 90 millones de euros. El club tenía un presupuesto desequilibrado 80 millones de gastos y 40 de ingresos".