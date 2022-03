En directo, España-Lituania sub 21

La selección española sub-21 afronta este viernes, contra Lituania en Talavera de la Reina (Toledo) a las 20:00 horas CET, la primera de las ‘finales’ para certificar su clasificación por la vía rápida para el Europeo de la categoría que se disputará en Georgia y Rumanía en verano de 2023 y que conseguirá en caso de ganar sus dos próximos compromisos. Allí está el malaguista Víctor Gómez, que espera tener minutos después de que en noviembre no jugara ninguno y se perdiera el partido oficial con el Málaga. No estará este domingo contra el Huesca el catalán, cedido por el Espanyol y titular toda al temporada.Tras la expulsión de Rusia de las competiciones internacionales por parte de la UEFA debido a la invasión de Ucrania, España ha visto esfumarse a su mayor rival y al único equipo que había logrado vencerla, precisamente en el último encuentro. Ambas estaban con 15 puntos en el Grupo C y ahora es Eslovaquia, rival el próximo martes, la principal perseguidora con 9.El seleccionador Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que le “gustaría jugar contra Rusia” porque eso significaría que no habría guerra. Pero no es así y, en lo deportivo, supone un problema menos para España.Son ahora seis los puntos de ventaja sobre la segunda clasificada -solo el primer puesto de cada grupo da billete directo al Europeo-, pero la UEFA aún no ha decidido qué hacer con los puntos logrados en los enfrentamientos contra Rusia.En la concentración, cuentan con que a España le restarán los tres que logró en su victoria allá por septiembre en Extremadura, por lo que las cuentas pasan por ganar los dos siguientes partidos para certificar el pase al torneo de Georgia y Rumanía.Para ello, Luis de la Fuente mantiene el bloque que le hace liderar el Grupo C y solo cuenta, a pesar de que pasaran 133 días respecto a la última convocatoria, con cuatro caras nuevas: Miguel Ángel Morro (Fuenlabrada), Raúl Torrente (Granada), Álex Baena (Girona) y Rodrigo Riquelme (Mirandés).De estos, Torrente podría ocupar el hueco que dejó Hugo Guillamón (Valencia), convocado por Luis Enrique para la absoluta, pero unos problemas estomacales le lastraron en el penúltimo entrenamiento y Víctor Chust (Cádiz) gana enteros para acompañar a Alejandro Francés (Zaragoza) en el centro de la zaga.Por su parte, Rodrigo Riquelme tiene opciones de estrenarse con España sub-21 directo en el once titular si Luis de la Fuente opta por el 4-2-3-1 y necesita esa figura de mediapunta en la que el propio futbolista reconoció, en una entrevista con EFE, sentirse “más a gusto”.El cambio esperado llegará en la portería ya que Julen Agirrezabala (Athletic Club) es baja por lesión. Volvió a la convocatoria Arnau Tenas (Barcelona), quien fue titular en el arranque de esta generación, tras una lesión en el pie y apunta a titular.Enfrente España tendrá a una Lituania que ocupa la última posición del Grupo C con solo tres puntos, logrados ante Malta (2-1) y que encaja más de dos goles por encuentro (15 en seis duelos), por lo que debería ser un rival propicio para recuperar la confianza tras la última derrota, en noviembre, en Rusia.Además, los de Luis de la Fuente se encontrarán un gran ambiente en el estadio Municipal del Prado de Talavera de la Reina ya que las 4.000 entradas puestas a la venta se agotaron en 24 horas.

Alineaciones probables

España: Arnau Tenas; Víctor Gómez, Francés, Chust, Miranda; Turrientes, Vencedor; Sergio Gómez, Rodrigo Riquelme, Bryan Gil; y Abel Ruiz.Lituania: Baliutavicius; Zabita, Zebrauskas, Tutyskinas, Jansonas; Kalinauskas, Uzela, Ramanauskas; Dovydaitis, Klimavicius y Milasius.Árbitro: Joni Hyytiá (Finlandia)Estadio: Municipal del PradoHora: 20:00 horas