Javier Recio y Loren Juarros, las opciones para director deportivo

El Málaga estrecha el cerco sobre el director deportivo, la pieza fundamental sobre la que va a pivotar el proyecto blanquiazul con vistas a la temporada 2023/2024. Dos candidatos principales sobre la mesa en Martiricos, Javier Recio y Loren Juarros, para ocupar un puesto que está vacante tras la salida de Manolo Gaspar después del último mercado invernal.

“Lo vamos a cerrar cuanto antes, no quiero decir fechas porque vamos quemándolas. Dije que era una figura que no quería que se quemara antes de tiempo, ni el nombre ni la posición, y efectivamente está ya más que tomada la decisión en nuestra cabeza y así lo sabe y no quiero decir que va a ser el viernes o el lunes, pero será inminente”. Fueron palabras de Kike Pérez, director general de la entidad, a su llegada a la estación María Zambrano el pasado lunes 8 de mayo.

Una semana y poco más tarde empezó a estrechar el cerco sobre algunos posibles candidatos y empezaron a trascender nuevos nombres de candidatos que se están reuniendo con los dirigentes del Málaga, como José María Muñoz y Kike Pérez a la cabeza. Radio Marca Málaga adelantó que entre las opciones que maneja el club está Loren Juarros, algo que confirmaron a este medio fuentes de la entidad de Martiricos. No mucho más tarde, fue COPE Málaga quien sacó a la luz el nombre de Javier Recio, ex del Mallorca que construyó las bases para un doble ascenso de Segunda B a Primera.

En el caso de Loren, cuenta con experiencia en la Real Sociedad (donde dejó un buen legado y se mostró como un hombre de cantera), pero no en categorías más bajas y mucho menos en Primera Federación o la antigua Segunda División B. Además lleva años fuera de la rueda. Recio encaja algo mejor dado su historial pero también fue vinculado recientemente al Córdoba.

Tendrá una tarea delicada el próximo director deportivo ante el panorama que se presenta en Martiricos cuando se termine de consumar el descenso de categoría. Renovaciones, algunas posibles salidas, la situación de los cedidos y canteranos... Muchos frentes pero en principio se ahorra una de las decisiones de mayor calado como es la elección del entrenador, que será Sergio Pellicer, que además de tener un año más de contrato firmado y ha sido insistentemente ratificado por Kike Pérez todas las veces que le han preguntado.