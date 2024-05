"Nunca hemos dudado de Pellicer, siempre confiamos en él"

Ahora que el Málaga está a punto de empezar el play off de ascenso, todo parece estar en calma. No hace tanto tiempo, no obstante, hubo dudas por los resultados y parte de la crítica se focalizaba en Sergio Pellicer. El director general aseguró de manera tajante que de puertas hacia dentro eso no sucedía. "Nunca hemos dudado de Pellicer, siempre hemos tenido confianza plena en él. Desde la jornada dos nos metimos en el play off. El equipo ha competido como leones. A veces nos han salido las cosas en los partidos y otras no nos han salido, pero el equipo ha estado luchando hasta el final y hemos tenido siempre confianza plena en el entrenador y en que va a conseguir el objetivo", comentó en SER Deportivos Málaga.

El ejecutivo vitoriano habló también de cómo ha llevado la temporada: "Sí, claro, que lo he pasado mal. Al final, yo soy una persona muy tranquila, pero sí que es verdad que por dentro que lo he dicho anteriormente, simplemente yo soy una persona que sufre muchísimo en los partidos. Luego lo paso muy mal los días siguientes. Porque sé perfectamente lo que nos estamos jugando, pero los momentos buenos han sido inmensamente mayor a los malos y en los malos, a lo que a lo que me ha agarrado es a que confío ciegamente en el equipo y a que tenemos a esa afición detrás y esa ciudad y esta provincia detrás de nosotros que en estos momentos importantes y también en los momentos malos han estado y en este club va a estar más presente que nunca, porque son las cosas que al final ayudan a conseguir los objetivos".

Balance de la temporada del Málaga

"Si nos remontamos en la jornada uno para mí, hicimos un buen partido en Castellón, el primer partido en la categoría Un equipo nuevo, eh. Perdimos 2-1, tuvimos ocasiones con 0-0 con 1-1 y 2-1 lo tuvimos. Ellos también, pero bueno, si ves los datos, los datos de ese de aquel partido que a mí me sorprendió que que la gente no opinara de otra manera, pero bueno, yo lo respeto libremente, pero los datos del partido indicaban que no lo hicimos mal. Pero bueno, luego ya llegó la jornada dos y ahí empezamos a ganar. Cogimos una racha buenísima, cerca de ser histórica y de partidos ganados. Y luego sí, verdad que que no es que entramos en baches de nuevo, sino que no puedes ganar siempre. Pues si entramos, bueno, ganamos, empatamos, perdemos, pero vimos que los dos primeros equipos, de hecho, hicieron el récord de puntos en la primera vuelta, entonces eso pasó en noviembre. Entonces, efectivamente para mí, por eso tiene tanto mérito lo que hemos hecho y le doy el mérito que tiene el que, el que el equipo y el club y todos los que nos rodean. Efectivamente, cada uno puede pensar de una manera y unos partidos mejor, otros peores y más vosotros, que es vuestro trabajo y, pero, es que el equipo estaba ahí y ha peleado bastante. Que tú dices descolgado, pero no se ha descolgado. Así hubiera sido si hubiera quedado noveno, porque al final hemos quedado terceros y con una puntuación altísima y con una presión que se tiene aquí en Málaga. No es solo porque estamos ahora mismo en Primera RFEF, repito, somos conscientes de lo que eso significa. Y el equipo, pues incluso en los malos momentos se ha unido, como ha demostrado al final de este tramo de liga y estos dos partidos de últimos, pues ha conseguido la victoria. Y llegamos con una confianza enorme para el partido del sábado".