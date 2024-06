El entrenador del Celta Fortuna se queja de que el Málaga se libró de una expulsión

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, habló ante los medios después del partido contra el Málaga y se quejó de la actuación arbitral. Para el técnico celeste, los de Sergio Pellicer debieron jugar parte del encuentro con un hombre menos al entender que hubo una agresión a uno de sus chicos. También lamentó el hecho de que su rival marcase el 1-1 con un futbolista tendido sobre el césped.

"Me da pena que no hayan visto una expulsión clara, un codazo clamoroso por el que se tenían que haber quedado con diez y no ha pasado. Sabemos que puede costar más pitar situaciones en contra a gente con experiencia que de 20 años. Javi estaba en el suelo y se han aprovechado”, aseguró en la rueda de prensa posterior al partido de ida del play off de ascenso a Segunda División.

Álvarez, pese a todo, mostró su satisfacción por el desarrollo del encuentro: "Tenemos que sentirnos contentos y aprender. Vamos con ilusión a un gran escenario para intentar ganar. Sabíamos que como mínimo había que ganar un partido; aquí no ha podido ser y va a ser allí".

Sin miedo a La Rosaleda

No teme el celtiña la presión ambiental y avisa de que su equipo ya consiguió conquistar el estadio del Deportivo de La Coruña, campeón del Grupo 1 de Primera RFEF: "Este equipo ha demostrado que puede ganar en cualquier escenario y en cualquier momento, ha ido a Riazor y ha ganado; lo que le sobra es personalidad”.

Análisis del partido

“Fue un partido igualado, entre dos equipos que buscaron en todo momento la portería rival. El empate nos deja vivos en la eliminatoria Me quedo con el esfuerzo de los chicos. Tenemos que darnos cuenta de que nos hemos enfrentado a un equipazo que en 38 jornadas, solo había encajado dos goles o más en cuatro partidos”, argumentó Álvarez.

La valoración de Pellicer

"Hemos visto un gran partido de fútbol. Sabíamos lo esperado, el potencial del rival, en su casa sobre todo es muy dinámico y es el más goleador. Hemos sabido reaccionar, nos costó ajustar la presión y nos costó el gol, pero hubo situaciones para los dos. La diferencia fue la precisión suya. En la segunda parte entramos muy bien. Otro rival te puede hacer una avería. El equipo ha reaccionado y hemos sido un equipo que ha competido muy bien. La pena es la última jugada, si sucede al revés sería a la inversa. Ahora, 50-50%, estadio a rebosar en La Rosaleda y a darle esa alegría a la gente".