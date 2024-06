Pellicer y el Celta-Málaga: "La diferencia fue su precisión"

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación después del partido entre el Celta Fortuna y el Málaga: "Hemos visto un gran partido de fútbol. Sabíamos lo esperado, el potencial del rival, en su casa sobre todo es muy dinámico y es el más goleador. Hemos sabido reaccionar, nos costó ajustar la presión y nos costó el gol, pero hubo situaciones para los dos. La diferencia fue la precisión suya. En la segunda parte entramos muy bien. Otro rival te puede hacer una avería. El equipo ha reaccionado y hemos sido un equipo que ha competido muy bien. La pena es la última jugada, si sucede al revés sería a la inversa. Ahora, 50-50%, estadio a rebosar en La Rosaleda y a darle esa alegría a la gente".

Insistía el de Nules: "Exceptuando el principio y la última acción, de muchísima precisión rival aunque debíamos haber hecho falta, me voy contento con lo que ha mostrado el equipo y cómo ha reaccionado. Es un contexto muy diferente. Ver la actitud, la gestión emocional... La pena es lo último. Hemos tenido muchas situaciones, ellos también. Íbamos a tener nuestros espacios y hemos ajustado las transiciones tras el gol. Me voy muy satisfecho de la puesta en escena. No vale lo hecho anteriormente y el rendimiento de los chicos es muy positivo, la eliminatoria está 50-50".

Para el entrenador del Málaga, la capacidad del filial del Celta era algo fuera de toda duda: "Teníamos una ventaja importante, pero sabíamos el potencial rival. Podéis preguntarle a los medios de aquí. Somos muy buen equipo y lo hemos demostrado. Debemos mejorar los desajustes que te genera el rival. Sabíamos que no iba a haber sorpresas. Otros equipos cambian la forma de jugar ante nosotros, pero el Celta, el Celta va a seguir. Ellos eliminan rivales con 1x1 y asociación, suben el nivel con los del primer equipo. En otro contexto de partido encajas y te cuesta. No le hemos perdido la cara al partido. Soy optimista si sabemos gestionar cómo hemos salido en la segunda parte. Tenemos gente joven. Me voy satisfecho por la puesta en escena".

Siguió con su análisis sobre lo que queda todavía de eliminatoria: "En la tele se ve una cosa y en directo otra. Los que lo veis en directo veis la igualdad. Tenemos el factor campo de que el empate valga. Cuando piensas en eso estás más cerca de irse al otro lado. Cómo hemos reaccionado en la segunda parte y saber que hay pequeños detalles como el rival lo intenta ajustar también y hay una batalla muy bonita por librar".

También habló de los cambios realizados, que no dieron el resultado esperado. "Nos ha desajustado el cambio de Carlos (Puga), que lo ha pedido. Iba a salir Kevin antes, Dani tenía tarjeta y en este contexto de partido, Víctor también la tenía pero estaba controlando bien. Son pequeños detalles que tenemos que valorar. Aquí hay otro ritmo en el play off. La última acción debíamos haberla parado con falta. Ha hecho una acción individual fantástica. Genaro no tenía ningún problema", confirmó el técnico.

"Cuando te supera la primera línea te hunde, te atraer y te fija por fuera, es el equipo que menos centra, tiene mucho juego interior. Hemos ajustado mejor con Manu saliendo de tres. Estaban esperando para filtrar pases interiores. Hemos tenido más paciencia. Nos queda un partido muy vibrante por delante ante nuestra afición. El rival es el que más contraataca. Encajas un gol y esos cinco minutos son duros. Hemos cometido algún error de no tener paciencia. En la segunda parte hemos corregido esas transiciones y no han corrido. Hemos demostrado varios argumentos para pararlos", volvió a explicar sobre el partido en sí.

Del penalti a Roberto, se mojó poco: "En directo lo vi, no en la tele. Le teníamos que buscar a Roberto, no la vi si es no. Me pareció, pero cada uno lo ve desde un espejo diferente. Lo habíamos trabajado".

Cerró con mensaje a la afición: "La pasión del sentimiento blanquiazul, con esos 1.000 valientes que nos hacen sentir cosas que realmente no somos. Me da mucha rabia por ellos esa última acción. Cuando íbamos 1-0 sería un caos, pero lo hemos sabido gestionar. Sabemos que La Rosaleda está llena y tenemos que gestionarlo. El esfuerzo, el compromiso, con la pena de esa misma jugada".