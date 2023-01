El entrenador del Sporting espera un Málaga CF con otra "energía"

Atendió a los medios de comunicación Miguel Ángel Ramírez, desde hace poco también en el banquillo del Sporting de Gijón. Analizó la situación del Málaga CF y el cambio de técnico: "Los jugadores son los mismos y las características que nos vamos a encontrar las conocemos, pero entendemos que también la energía del equipo cambia, porque hay un entrenador nuevo, porque hay gente que renueva ilusiones, y seguramente encontremos a un Málaga más intenso y con una energía distinta del que vimos en las jornadas anteriores. Sabemos que nunca se sabe a ciencia cierta qué te vas a encontrar y es labor del cuerpo técnico darles herramientas para lo que suceda. Las referencias que podemos tener son del histórico de Pellicer como entrenador, que es a lo que estamos recurriendo para ver qué nos podemos encontrar, de su anterior etapa en el Málaga, de situaciones parecidas".

No descarta novedades en su manera de jugar el entrenador rojiblanco: "Dependiendo de dónde elija tener superioridad, igualdad o inferioridad por línea y dependiendo del comportamiento del rival; dónde puedo ser yo más fuerte y más eficiente, tanto en ataque como en defensa. No por ganar le voy a dar continuidad a algo porque a lo mejor el próximo partido es totalmente diferente y no me vale plantear lo mismo que el anterior".

Siguió por esa vía: "Tenemos un rival enfrente, que defiende de una manera y ataca de una manera. Y el Zaragoza no defiende igual que el Málaga, ni ataca igual. Me rijo por el qué y el cómo. El qué es mi idea de juego o mi modelo, la línea que me hace ser coherente. Los cómo tienen que adaptarse a lo que nos vamos a encontrar enfrente. El rival es el que te indica cómo te va a atacar y cómo te va a defender y cómo le tienes que atacar y cómo le tienes que defender. Cambian los espacios, los comportamientos. Los cómos cambian, pero tienes que ser capaz de reconocer partido tras partido que la idea es siempre la misma, que es un equipo reconocible".

El Sporting ganó en su anterior partido con él en el banquillo. La víctima, el Zaragoza. "Visionando el partido hay cosas que nos ayudan jugando contra diez o contra nueve, pero no suele ser lo normal. Son pocos minutos los que rescatamos en ese once contra once, en los que vimos muchas cosas buenas, y también muchos aspectos a mejorar que ya las hemos enseñado y trabajado, para ver cómo podemos ser más efectivos y eficientes", analizó.