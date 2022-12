Súper Febas, el único que ha jugado siempre

Aleix Febas es el único futbolista del Málaga CF que ha disputado todos los encuentros oficiales del conjunto blanquiazul desde agosto hasta finales de diciembre. Ha participado en las 21 jornadas de LaLiga SmartBank y además en las dos eliminatorias de la Copa del Rey ante el Peña Deportiva y el Nàstic de Tarragona. Es también el jugador de la plantilla que más minutos acumula en el presente curso.

De los 21 choques ligueros, fue titular en 19 de ellos y solamente se quedó en el banquillo ante el Eibar y el Sporting de Gijón, entrando en ambos en la segunda mitad para acumular un total de 1.634 minutos. En las dos rondas coperas entró como recambio tanto en Santa Eulalia como en Tarragona. Y eso que lleva esquivando la sanción por acumulación de amonestaciones desde hace un mes tras ver la cuarta amarilla en La Romareda.

Significa también que Febas es uno de los pocos futbolistas de toda la plantilla que no ha sufrido problemas físicos relevantes y, aunque eso no se refleje en las estadísticas, en los últimos tiempos se ha echado el equipo a sus espaldas. El mayor lunar que tiene es el goleador, donde no ha conseguido alguna diana para endulzar aún más sus estadísticas.