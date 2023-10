La ruta de los dos grandes "fichajes" del Málaga

Recurrió Loren Juarros en no pocas ocasiones al término "fichajes" para hablar de Ramón Enríquez y Haitam. El entrenador del Málaga cree que el centrocampista de Órgiva aún necesita alargar su proceso pero abre la puerta claramente al extremo, al que necesita sin lugar a dudas pronto. También tocó Pellicer por encima el estado de los otros lesionados.

Lesionados en general

“Luca está mejor, la semana que viene veremos si puede hacer algún entreno parcial. Víctor y Moussa siguen su proceso. Ramón va entrando poco a poco de manera parcial, hay que ser cautos. No podemos ponernos un plazo con él. Su objetivo es que en el mes de diciembre esté preparado para ayudar. Haitam ha completado estas dos semanas. El otro día se nos pasó por la cabeza que jugara pero era un riesgo. Ahora sí lo veo preparado. Entrar del principio va a ser difícil, pero ahora vienen tres partidos en una semana y participarán todos”.

Ramón Enríquez

“Veo a Ramón muy bien, pero tenemos que dar pasos para que no haya una recaída. Si lo forzara, estaría pensando en mí como entrenador y no en él como persona. Y a mí me importa la persona. No voy a ser egoísta y menos con Ramón. También él tiene que verse, estar convencido. La semana que viene intentaremos dar un pasito más. No quiero poner plazos, también nos ha pasado con Juande por forzar en años anteriores. Cuando lo veamos con alegría, soltaremos sus cadenas”

Haitam Abaida

“Lo veo bien, no sé si va a jugar contra el Antequera pero esta semana lo vamos a poder ver participar. También recuperamos a Juan. Esos extremos de este perfil con aceleraciones y desaceleraciones… hay que ser muy cautos en el tema muscular. Cuando entras, el partido ya va a un ritmo y ellos son jugadores cuyo fútbol va en la velocidad y eso genera una fuerza y tensión muscular brutal. Además son jugadores de uno contra uno y es donde tienes que marcar diferencias y tienes que estar muy al cien por cien para superar rivales y líneas de presión. A Haitam lo veo muy confiado y seguramente contra Antequera o Barakaldo va a estar, esperemos que nos vuelva a dar. No pensemos que de repente va a salir y todo lo va a hacer bien. Ojalá, que para eso ha trabajado en la oscuridad y sufriendo muchísimo”.

