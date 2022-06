Los fichajes del Málaga CF y la meta de la pretemporada

El Málaga continúa apretando en varios frentes para conseguir llegar a la primera frontera con la mayor parte posible de trabajo hecho. Tiene encaminados algunos refuerzos y se acercan nuevas salidas. Todo con el objetivo de que Pablo Guede pueda contar con todos los profesionales posibles al inicio de la preparación del curso 2022/2023.

El argentino, como cualquier entrenador, desearía trabajar desde el principio con la plantilla casi cerrada, pero comprende que eso en la situación del Málaga no va a poder ser. Pero sabe que la dirección deportiva está procurando que haya un conjunto significativo más allá de lo que surta la cantera. El hecho de que aún no se haya producido ningún anuncio oficial puede dar cierta sensación de inacción, pero no es así.

Al margen de Manolo Reina y Juanfran Moreno, el Málaga quiere que esta semana quede cerrada la portería y espera conseguir la incorporación de Yáñez. Eso sin descuidar la dura batalla que está librando con otros pretendientes de Segunda por uno de los delanteros deseados. De más nivel que los que ha tenido en la 2021/22.

Es apenas un tercio de lo que se confía en poder fichar en este mercado veraniego. Otra vía que se explora es la del central. Tras la experiencia reciente se pone especial interés en esta posición. Ha tocado algún defensa veterano y con experiencia en Segunda, pero no resulta sencillo. En la medular hay menos prisa pero también se apunta alto.