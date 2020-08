22 fichas profesionales, el mínimo deseado por el Málaga CF

A nadie se le escapa que el Málaga se vio muy perjudicado la pasada temporada por el límite de fichas profesionales impuesto por LaLiga después de que el club de Martiricos no cumpliese con los parámetros salariales. Se quedó en 18 y eso lastró a los blanquiazules todo el curso. Para este, a pesar de que el escenario es más complejo aún, se tiene una día clara: 25 licencias ocupadas si es posible y 22 como mínimo deseable.

Habrá que ver qué es lo que permite LaLiga con vistas a la temporada 2020/2021, algo que dependerá del trabajo en los despachos del administrador judicial, José María Muñoz, y del director deportivo, Manolo Gaspar. Ambos están trabajando a destajo y en continuas conversaciones con la patronal de clubes.

Sergio Pellicer, por su parte, no tiene dudas en este asunto: "Quiero el máximo de fichas profesionales. Por una razón muy clara. Segunda División es la competición de más desgaste por partidos e igualdad. La diferencia presupuestaria se marca en la cantidad de jugadores de calidad que puedas tener. Esperamos y creemos que serán más de 18 fichas. Con la ayuda de los jugadores de ficha del filial, seguir creciendo".

También confía en sus jefes el entrenador del Málaga, que concedió una extensa entrevista a Málaga Hoy donde desgranó la actualidad malaguista. "Nos gustaría el máximo posible pero José María y Manolo están trabajando muchísimo en ese aspecto. Genera competitividad. Si no puede ser, pues 22 ó 23, más los jugadores con ficha del filial, sería una cifra idónea. Las temporadas se hacen largas. Demostrado está, por este año, que se ha competido, también sufrido, pero quizás con alguna ficha podríamos haber competido mejor. A ver dónde se puede llega", desarrolló Pellicer.

Lo que no está claro del todo es cuántos jugadores del Atlético Malagueño van a obtener su licencia del primer equipo. Parece que Juande e Ismael Casas tienen serias opciones, pero aún está por definir: "Ahora mismo no se sabe, hacer una foto de la plantilla a día de hoy... El mercado va a cerrar con la competición en marcha, va a tener muchos vaivenes. No tenemos una foto muy clara. Lo marcará la dirección deportiva, las situaciones de rendimiento que podamos ver, quiénes vendrán, quiénes saldrán… y a partir de ahí manejarlo. Va a ser un verano largo", matizó el técnico.