El "firme compromiso" para que La Rosaleda sea sede del Mundial 2030

La elección de la sede del Mundial 2030, el del Centenario, será en 2024. En el caso de que gane la candidatura ibérica formada por España y Portugal, más la adición final de Ucrania en un intento de asegurar más votos, Málaga tiene muchas opciones de ser sede del evento. Ya lo fue en 1982, en el primer Mundial de la historia de España, con tres partidos. El Escocia-Nueva Zelanda (5-2), Unión Soviética-Nueva Zelanda (3-0) y Escocia-Unión Soviética (2-2) fueron los tres partidos que se jugaron en Martiricos. Entonces La Rosaleda sufrió un amplio lavado de cara que debería emularse para el nuevo evento. Debería expandirse de los 30.000 espectadores actuales a por encima de 40.000, cantidad mínima que se solicita a cada sede en los nuevos tiempos.

La concejala de Deportes, Noelia Losada, ratificó en Ser Deportivos Málaga que "tenemos un compromiso de ampliar La Rosaleda si somos sede. Cuando representamos a la ciudad en las distintas reuniones ratificamos existe ese firme compromiso, adaptaremos La Rosaleda para ser sede del Mundial sin problema. Urbanismo es el encargado de la infraestructura. Hay voluntad política de que seamos sede y cada área debe hacer lo que debe", decía la responsable del deporte municipal. Ya descartó el alcalde la posiblidad de hacer un nuevo estadio y apostó por adecentar accesos y montar lanzaderas para corresponder a los requisitos que se piden.

La situación del Málaga CF

Acerca de la situación del club más importante de la ciudad, Losada decía que "preocupa la situación, necesitamos un equipo en la élite y Málaga lo merece. Hay que hacer una segunda vuelta de ascenso para no pasar apuros. Es el momento de que jugadores y técnicos den un paso al frente. Hay que demostrar. Nueve puntos en 12 partidos es un bagaje muy pobre. El domingo recibimos a un hueso como el Eibar pero a ver si sacamos lo mejor del equipo y empezamos a cambiarle la cara. Coincido mucho con el administrador, le doy ánimos y tiene mi respaldo. Estamos contentos de cómo lleva el club", decía la concejala de Deportes, que lamentaba la judicialización de la entidad: "Si los procesos se eternizan no cumplen la función para lo que están hechos. Si un hombre [por el jeque Al-Thani] puede pitorrearse de la justicia y no pasa nada hace un flaco favor. Espero que se cierre la instrucción ya y no se eternice".

"Hay margen para darle la vuelta a esto. El apoyo institucional era para animar a otros patrocinadores, para hacer la carrera del ascenso. Hay todavía margen, tenemos que ser pacientes. Entramos en dinámicas de todo mal y después se cambia. Estoy a gusto con la inversión institucional, Málaga se merece un equipo en Primera y el retorno que tendría es muy bueno", cerraba.