La transformación de La Rosaleda y su entorno por el Mundial

Málaga sigue soñando con ser una de las sedes del Mundial 2030 que pretenden organizar conjuntamente España y Portugal. Para que La Rosaleda albergue partidos de este calado tiene que cumplir unos requisitos mínimos que obligarán a una metamorfosis no solo al estadio en sí, también a todo el entorno.

En ello anda el Ayuntamiento de Málaga, con la Junta de Andalucía comandando, que tiene todo el proyecto en estudio de momento, investigando errores y aciertos de otros casos similares en el fútbol europeo, pero teniendo en cuenta las peculiaridades del entorno de Martiricos, muy condicionado y limitado.

Raúl López, concejal de Ordenación del Territorio, estuvo en SER Deportivos Málaga explicando algunos pormenores: "No es solamente meter 2.000 plazas de aparcamiento, es ver qué pasa el día después del Mundial. Tenemos que hacer que sea sostenible, si no tiene retorno, que al menos no dé pérdidas. No podemos cometer esos errores. Hay que construir accesos y servicios. No es cuestión de poner una grada más y ya está, es un proyecto que tiene que quedar para la posteridad".

Todavía no hay estimación del coste que puede llegar a tener, según el edil: "Los 40.000 netos algunos no computan. No iremos a 40.000 redondos, algo por encima para tener cintura. La siguiente fase es complicada. Más de 60.000 no lo valoramos, es doblar la capacidad, habría que hablar de otras cosas que no se podrían hacer allí. Estamos esperando a los arquitectos, obteniendo información de ampliaciones parecidas, errores y aciertos de cada uno. Luego hay que plasmarlo en la geografía y orografía de Málaga. Tenemos el río por un lado y viales por el otro. Tenemos que llevarlo a la realidad física de Málaga".