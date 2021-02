El atacante malagueño cedido por el Huesca, Joaquín Muñoz, estuvo en el programa de 7TV Minuto '91 dando un extenso repaso a lo que va de temporada y su propia historia. Muñoz habló sobre los problemas del Málaga en lo que va de curso, pero también recordó sus primeros compases en el fútbol profesional, cuando debutó en Primera hace un par de temporadas con el Atlético de Madrid. Preguntado por si Diego Simeone le dio alguna premisa en aquella época, Joaquín recordó esa etapa.

"Estuve tres años en la residencia y luego en una casa con compañeros y tal. El debut oficial fue espectacular, en Huesca. Cuando estaba calentando en la banda y me llamó el míster iba corriendo sin creérmelo. Fui como a 30 convocatorias, me llevó regularmente. Me veía que era vertical, con talento. Recuerdo una charla con él, porque a mi me gusta dar un recorte de más o algo así y en una charla me dijo: 'Si tú quieres ganar mucho dinero con esto y mantener a tu familia, lo que tienes que hacer es menos gambeta y más goles'. Y tiene toda la razón", explicó Joaquín.

Además, el atacante volvió a rememorar su pase al Málaga para esta campaña que fue bastante complicado: "Estaba tan loco por venir que estaba en las oficinas, metido en el coche, esperando la llamada. Por la mañana que no, por la tarde que tal vez, a las 21 que vaya a firmar, a las 22 que se había echado para atrás una cosa y a las 23 otra vez que sí...Te vuelven un poco loco".

Con respecto a la actualidad del conjunto malaguista, Muñoz habló sobre el choque contra el Sporting de Gijón en El Molinón: "Hicimos un gran partido, te vas con una sensación agridulce porque pierdes. Tenemos que tener un poco más de tranquilidad en los metros finales, es lo que pienso. Llegamos bien al área, pero el último pase nos falla, pienso yo. Es lo que hay que cambiar, el equipo compite, define y trabaja muy bien, pero es lo que tenemos que cambiar".

En lo referente a las jugadas polémicas del encuentro y la actuación arbitral, Joaquín fue cauto: "El pase de Rahmani estaba lejos, no te puedo decir si fue infracción, acabo de verlo repetido, no sé si sería o no. La mano de Babin no es. Todo el mundo la pidió, pero sabía que no era, se vio. Qué vamos a decir. No podemos decir nada, a la mínima que digamos nos tiramos cinco semanas sin jugar, no podemos decir nada. Le dije que si se había tirado que añadiera tiempo y me dijo que no, que eso entraba".

Pero el joven malagueño también habló sobre el estado actual del equipo después de las dos derrotas seguidas y con una racha negativa en La Rosaleda: "Hay que tener la mente fría. pensar todo el rato que no ganas te lleva a un estado de nervios. Tenemos que saber para el equipo en el que jugamos y cortar la racha lo antes posible. Trabajamos para ello. Es una pregunta sin respuesta. Siempre intentamos salir a dar el mejor nivel y al final te pilla la racha tonta de no puntuar y vas un poco con los nervios de querer hacer más y sacar los tres puntos. Tenemos que empezar a pensar que si no se puede sumar de tres, sumar de uno. Por algo hay que empezar, vamos a dejar todo para intentar ganar, hay que contarlo y empezar a puntuar. El partido contra el Rayo sabemos que es crucial. han recortado puntos los de abajo y tenemos que cortar la racha".

Preguntado por quiénes le han sorprendido del equipo malaguista y qué referentes tiene en el fútbol, Joaquín fue claro: "Ramón sí que lo conocía, es un jugador que me ha sorprendido mucho. Tiene un criterio con el balón que para su edad es digno de mirar. Otro que no conocía y me sorprendió es Pablo Chavarría. Me parece un delantero que lo deja todo en el campo y es digno de alabar. Crecí viendo a Messi, ¿para qué nos vamos a engañar? Regatea y las mete".

Por último, Joaquín insistió en que el objetivo del equipo son los 50 puntos y habló sobre las críticas a Sergio Pellicer: "Hay mucha gente que habla por Twitter y no hay que hacer caso. Hay que respetar las decisiones del míster. Veo que hablan de la defensa de cinco o cuatro, él va a buscar lo mejor para el equipo, para ese día. Después de lo que ha pasado el club, de cómo cogió al equipo el año pasado, más respeto tendríamos que tenerle. Ha hecho cosas muy grandes, la salvación del año pasado y este año estamos trabajando muy bien con él".