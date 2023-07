La gestión online de los abonos, al fin activa

El Málaga no está llegando bien a casi nada en este verano en las cuestiones que no son deportivas. La falta de previsión y de acción en algunos aspectos están perjudicando a la entidad en asuntos esenciales, tanto en lo tangible como en la imagen que proyecta. Un ejemplo de ello es el lanzamiento de la campaña de abonos 2023/2024, en la que los malaguistas no han podido renovar su carnet o darse de alta por internet hasta el mismo día de hoy.

El club de la Costa del Sol ya ha anunciado la disponibilidad para hacer las distintas gestiones relativas con el abono de la próxima campaña mediante la nueva plataforma, que ya ha acabado su periodo de implementación y, por fin, estará disponible para los seguidores del conjunto blanquiazul en la denominada por Kike Pérez como la campaña más importante de los últimos 25 años.

De esta manera, se espera un crecimiento bastante notorio a la hora de oficializarse nuevas renovaciones y altas de cara al próximo curso, pese a la polémica que levantaron los precios de los abonos, que los seguidores esperaban a un precio algo más bajo tras el descenso a la categoría de bronce del fútbol español.

Esto se debe a que, hasta este momento, solo se podía hacer estas gestiones de forma presencial en el estadio de La Rosaleda en unas fechas donde el calor era un gran handicap para que los seguidores acudiesen a las taquillas en un mes de julio marcado por las altas temperaturas. Aun así, la fidelidad de los seguidores blanquiazules es tremenda y se han superado los 2.300 abonados.

Con la plataforma anterior, eran frecuentes las quejas de los seguidores por deficiencias en el sistema anterior, tanto en la época de promociones especiales, que se dieron como para los partidos fuera de La Rosaleda. El director general aseguró públicamente que tomaría cartas en el asunto y esta ha sido la solución tomada por el mandatario.