Abonos Málaga: La venta online, fuera de servicio

El Málaga no está llegando bien a casi nada en este verano en las cuestiones que no son deportivas. La falta de previsión y de acción en algunos aspectos están perjudicando a la entidad en asuntos esenciales, tanto en lo tangible como en la imagen que proyecta. Un ejemplo de ello es el lanzamiento de la campaña de abonos 2023/2024, en la que los malaguistas de momento no han podido renovar su carnet o darse de alta por internet porque todavía no está operativo.

Así que el Málaga sólo ha podido atender a sus aficionados de manera presencial, lo que ha provocado enormes colas en el estadio de La Rosaleda durante los últimos días. En una época en la que el calor es la norma y con pocas opciones de sombra alrededor, la espera se hizo más insoportable si cabe. Aun así, la fidelidad de los seguidores blanquiazules es tremenda y se han superado los 2.300 abonados.

Una de las grandes apuestas de Kike Pérez era cambiar radicalmente las manera de proceder en el departamento de ticketing. Eran frecuentes las quejas de los aficionados por deficiencias en el sistema anterior, tanto en época de abonos como con promociones y compra de entradas para partidos fuera de La Rosaleda. El director general aseguró públicamente que tomaría cartas en el asunto, pero de momento el servicio digital es inexistente.

La entidad espera que esta semana se subsanen los problemas y se pueda proceder a abrir las renovaciones y altas por la nueva plataforma. Además, el corte que existe en el periodo de altas (se para el 30 de julio y se reanuda el 10 de agosto) se debe a una incompatibilidad con el proceso de venta de entradas para el Trofeo Costa del Sol.

No obstante, lo que sí ha funcionado es el spot protagonizado por los actores malagueños Antonio de la Torre y Salva Reina ha sido un rotundo éxito tanto a nivel local como en el resto de España, y no solamente en el ámbito del fútbol y el deporte, ha conseguido el efecto deseado.