"Lo importante en La Academia es que intenten controlar todos los aspectos en todas las fases del juego"

Iñaki Goitia llegó al filial del Málaga que entrenaba Antonio Tapia en la temporada 2003-04. El equipo acababa de subir a Segunda desde Segunda B con una generación de jugadores que se convirtió en carne del fútbol profesional durante muchas tempoiradas. Calatayud, Manolo Gaspar, Alexis Ruano, Nacho, Juan Rodríguez, Juanma... El cancerbero vasco estuvo en la disciplina blanquiazul seis temporadas, vivió el ascenso de la campaña 2007-08 (y el descenso dos campañas antes), luego jugó tres años más en el Betis, uno en el Mirandés y otros tres en el Alavés antes de colgar los guantes. Ahora es uno de los entrenadores que forman parte de la cantera blanquiazul y entrena al equipo cadete de la División de Honor.

"Me siento bastante identificado. Aquí maduré muchísimo y en lo personal conocí a la que es mi mujer y madre de mis hijos. En lo profesional también maduré mucho, la gente me trató muy bien en el pasado cuando llegué y hoy en día también, el trato es exquisito. La sociedad malagueña es muy agradecida, solidaria y muy abierta en cuanto a sentimientos", explicó el meta en los medios oficiales del club.

Goitia es de Portugalete y se crió en la misma calle que otro jugador de Primera que tiene relación con el Málaga, Julen Guerrero: "Soy nacido en Cruces, en Baracaldo, y viví hasta los 18 años en Portugalete. Allí está la familia de los Guerrero, con Julen, José Félix y el hermano pequeño, Unai. Tuve la suerte de vivir en la misma calle, mis padres y sus padres se conocían; yo soy más pequeño que Julen, me aproximo más a Unai, y cuando era crío solía ver a los hermanos por la calle. En el mismo pueblo también estaba Roberto Ríos, que tuve la suerte de coincidir en el Betis en el cuerpo técnico de Pepe Mel. Y con Julen Guerrero, en La Academia, nos hemos cruzado cuando llevaba a su hijo Jon Julen a entrenar y solíamos coincidir y hablar".

En lo referente a su trabajo actual, el portero reconoce que prefiere jugar a entrenar pero señala a uno de los técnicos que ha tenido durante su carrera en lo referente a planteamiento de juego: "En cuanto a propuesta de juego, Víctor Fernández. Me gustó mucho cómo organizaba cada tarea para conseguir su modelo deseado. Cómo veía el fútbol. Era un técnico que no le había seguido mucho, yo coincidí con él en el Betis; hicimos una segunda vuelta muy buena y no subimos a Primera por un gol, en el último año que subían tres de forma directa".

Además, Goitia habló sobre el día a día en las categorías inferiores blanquiazules y puso el ejemplo de algún jugador en ciernes: "Lo importante para nosotros, dentro de La Academia, es que los chicos intenten controlar todos los aspectos en todas las fases del juego. En cuanto a contundencia defensiva, ser efectivo en ataque, tener posesiones buenas para dominar el partido, tener buenas transiciones ataque-defensa… Modelos de juego hay muchos y hay que estar al día. En el cadete intentamos enseñar a los chicos lo que se van a encontrar a medida que vayan progresando. El Málaga es una selección de los mejores jugadores de la comarca y las zonas próximas, y el nivel es alto. Sabiendo que son niños, dar ciertas pautas para que tengan oído y hábito inculcado como prueba a la fase de adaptación al fútbol profesional. En La Academia tenemos un ejemplo claro, David Larrubia. La progresión que ha llevado en los últimos años ha sido excepcional, es un chico muy formado, la familia es muy humilde y lo ha llevado muy bien".