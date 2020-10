Un hueso de calidad (19:00)

Es tercero, sólo ha recibido un gol en ocho partidos, es el único equipo que no ha perdido en los últimos seis envites y se esperan rotaciones. El Mallorca, con el postín y el brío que le da ser uno de los recién descendidos, pondrá a prueba el hambre del Málaga con el que comparte algún detalla y difiere, en teoría, de objetivos.Los de Luis García Plaza sólo han caído esta temporada frente al Rayo Vallecano que, curiosamente, también es una de las dos derrotas malaguistas en lo que va de curso. Una fiabilidad que se apoya en los mismos goles que suma el Málaga a favor (seis ) para sumar un par de puntos más que los andaluces a estas alturas de campeonato. Se le presupone más gol a los insulares como también menos encajados a los malaguistas. Si ambos conjuntos son los menos realizadores de la zona alta, el Málaga es el que más dianas ha recibido (ocho) de los nueve primeros. El desliz (4-0) contra el Rayo pesa en las estadísticas malacitanas .

Así que aunque todavía no se ha jugado ni un cuarto de competición, la tendencia de falta de gol y capacidad de rentabilizar los que se marcan queda patente e los dos equipos. La diferencia de presupuesto aún no supone una diferencia en la recolección de puntos. Se esperan rotaciones en el Mallorca, casi igual de fiable en casa que fuera, y que aunque no está en un momento de juego destacado, le sirven las señas de identidad que su entrenador quiere impregnarle para mantenerse agazapado en la parte alta de la clasificación. Acostumbrándose al sitio antes del arreón final que, por experiencia propia, puede lanzarse desde lejos y contra pronóstico.

No quiere pensar en la clasificación el Málaga, pensar en lo que sacará cuando venda el cántaro de leche al final del camino puede hacerle tropezar. Los puntos que lleva hasta ahora han tranquilizado el inicio de su nueva vida e idealizado el rendimiento de un equipo al que aún le restan muchas horas de vuelo para verse bien. Si Pellicer vuelve a darle una vuelta de tuerca a la pizarra parece la principal incógnita. El estado físico del grueso de la plantilla para mantener el ritmo que quiere el entrenador será determinante para el once titular. De momento, le va bien.