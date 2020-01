Carlos Kameni suele ser muy claro cuando habla. El portero camerunés estuvo en Onda Cero Málaga y confesó que está dispuesto a regresar a la disciplina blanquiazul. Además, asegura que no tendría inconveniente en firmar por el "salario mínimo" y que su representante ha hablado con Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga.

"Tenía la esperanza de volver a formar parte de esta gran familia, seguir aportando como el primer día en que llegué y ayudar a que siga creciendo. Si hay posibilidad de poder volver hacerlo, estoy a disposición del club, teniendo en cuenta la situación, que hay problemas de fichas y de sueldo. Pero yo no entro en esa norma porque rescindí mi contrato por impagos. Puedo jugar para cualquier equipo por coste cero. Para el Málaga no sería un problema. Lo único es saber si a nivel deportivo necesitan un Kameni. Esa es la cuestión. Porque el resto está solucionado, no habría problemas de dinero. Lo sabemos todos, qué no haría yo por volver a jugar en el Málaga", comenzó.

Acerca de si existen conversaciones para el hipotético regreso, da alguna pista: "Manolo Gaspar ha hablado con mi representante. Él sabe perfectamente que no habrá ningún problema a nivel financiero. Si hay que elegir varias opciones que pueda tener, la primera en la mesa será la del Málaga. Como dije antes, Manolo sabrá si necesita un portero como Kameni u otro. Depende de lo que él busque y de lo que quiera".

"Quiero dejar muy claro que yo sé perfectamente la situación del club. Ya no entro en este caso porque llevo un año sin cobrar por lo que pasó con el Fenerbahçe. El salario mínimo no me importa, lo que quiero es ayudar. Ahora hay una ficha por Lorenzo, pero ahora mismo están viendo más un jugador de campo. Aquí me tienen por si hace falta un portero, ya lo saben", continuó explicando.