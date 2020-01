Hugo Vallejo fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Deportivo de la Coruña. El extremo formado en La Academia llega al conjunto gallego cedido por el Real Madrid, que lo fichó en este mercado invernal. La situación del canterano era complicada porque terminaba contrato en 2020 y no quería renovar con la entidad malacitana, lo que provocó un conflicto de intereses. El chico tiene ganas de revancha.

"Ha sido todo un poco complicado. Empecé con el primer equipo y después me bajaron al filial. Me surgió la oportunidad del Madrid y venir aquí y estoy muy agradecido, motivado e ilusionado. No hay ninguna cláusula que me impida jugar contra el Málaga. Es más, tengo muchas ganas de enfrentarme a ellos y poder hacer un buen partido", aseguró durante su presentación como nuevo futbolista del Dépor.

"No ha sido fácil, se crearon bulos sobre mí, que si tenía contrato con otros equipos… al final acabé pagándolo. Bajé al filial, entrenaba y jugaba, pero después dejé de jugar ahí también. Ha sido complicado, he sufrido bastante y me ha hecho daño a nivel psicológico. Pero he podido aguantar y salir adelante”, explicó Hugo.

Ahora ya está a las órdenes de Fernando Vázquez, con quien está reactivándose el Dépor, que parecía hundido: "El primer contacto ha ido muy bien. Es un hombre estricto, pero hace falta eso. Que meta caña y apriete. Si en algún partido plantea una formación sin extremos, a medida que avancen los minutos puedo entrar. Al final, en los partidos el entrenador necesita que haya carrileros o gente de banda y ahí es donde tenemos que estar. Trabajaré para cuando me toque la oportunidad”.

Volviendo a la situación de Hugo en el Málaga, fue el exdirector de La Academia, Rafa Gil, quien desveló sus problemas internos por la no renovación: "Hugo no juega porque no renueva. Hay motivos económicos, no se pudo llegar a lo que pedían sus agentes. Parece que retomó un poco la situación. Yo la pasé al primer equipo y hasta ahí puedo leer... Lo más seguro es que se vaya. Tenía ofertas del Valencia, el Real Madrid, el Atlético...".