El inédito Miguel Torres "parte de cero" con Víctor

No solo habló Víctor Sánchez del Amo de sus ideas, planteamientos y deseos como nuevo entrenador del Málaga. Durante su comparecencia de presentación surgieron varios nombres propios presentes y pasados a los que se refirió.

Reconoció en primer lugar que "con Míchel no he hablado", cuestionado por quien fuera su mentor durante sus primeros pasos en los banquillos como segundo entrenador en Getafe, Sevilla y Olympiacos. Tampoco con el preparador saliente, Muñiz. "No hemos coincidido", dijo.

No obstante, a colación de Míchel sí se refirió a su hijo, al que entrena desde este lunes en el Málaga y con el que ya coincidió en el Getafe: "Tenemos a Adrián, capitán y buque insignia del equipo. Hemos hablado porque entiendo que es un jugador fundamental para el equipo y queremos ayudarle y potenciarlo para que siga siendo aún más fundamental".

Se explayó más al hablar de otro futbolista como Miguel Torres, con quien también coincidió en varias etapas, y el único jugador con ficha del primer equipo que aún no ha tenido minutos esta temporada. Asegura Víctor que con su llegada todos empiezan de cero, incluido el defensa madrileño: "Para nosotros, Miguel es como todos los jugadores. Vamos a tratar por igual a todos y el rendimiento que nos muestre es el que nos llevará a tomar las decisiones de quiénes inician, sustituyen o lo que sea".

En lo individual, alaba a Torres y asegura tras las primeras tomas de contacto que está a tope: "Lo he visto muy bien, muy implicado. Es una situación nueva para él y lo conocemos del Getafe, también en Grecia, y me alegro de verle al 100% porque allí tuvo un problema físico que le dio mucho la lata y ahora parte como todos. Tiene experiencia, calidad y una trayectoria que le hace ser un jugador que aporte mucho al equipo".