Víctor: "Podemos llegar al ascenso directo"

Con algunos minutos de retraso por el entrenamiento, Víctor Sánchez del Amo pronunció sus primeras palabras como entrenador del Málaga en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. El técnico madrileño trató de transmitir cuáles serán sus primeros movimientos al frente del equipo, aunque de sus palabras no se pueden extraer cambios sustanciales. Habla principalmente de trabajo emocional, alaba la reacción del equipo a su llegada y habla ambiciosamente de "ascenso directo".

"Los cambios se producen para buscar algo diferente y siempre para tratar de ir a mejor. Nuestra idea, y ya la hemos compartido con los jugadores, es sencilla: ayudarles a que den la mejor versión de ellos mismos. Creemos en el potencial que tienen tanto colectivo como individual, y vamos a trabajar para meterles en la cabeza que tienen potencial para llegar al ascenso directo", aseguraba el madrileño.

"Me he encontrado un grupo muy positivo, con mucho optimismo e ilusión para afrontar lo que les hemos propuesto que creo que no descubrimos nada. Empieza una liga de ocho partidos para nosotros, una liga nueva donde tenemos un partido ganado y estamos convencidos de que el potencial de la plantilla es para ganar los ocho partidos. Estamos para afrontar este reto que se puede calificar de muchas maneras, pero la mayor es ilusión porque creemos que es una oportunidad fantástica para el Málaga de subir a primera y tenemos el privilegio de haber sido elegidos para intentarlo", comentó sobre la plantilla.

Así las cosas, no cree que el cambio pueda generar ningún terremoto. Al contrario, ve que se toma con naturalidad y duda de que sean necesarios cambios profundos: "Estas situaciones no son novedosas en el mundo del fútbol. Pasan con frecuencia los cambios de entrenador, me ha pasado como jugador y como entrenador. Los jugadores tienen el hábito, todos los cambios provocan un reinicio en cuanto a expectativas y no hace falta que el entrenador toque ninguna tecla para corregir esas situaciones de atención o motivación o estar enchufados".

Habló también de los mensajes transmitidos a la plantilla. Entre ellos, uno muy claro: "Estamos trabajando para mejorar en todo, pero cuando estemos muy bien trabajaremos para estar mejor. Es uno de los mensajes, hambre y humildad para reconocer que aunque las cosas vayan bien podremos seguir mejorando. Van las dos de la mano".

Víctor Sánchez del Amo continuó tocando otros temas durante su presentación:

La primera charla

"Los jugadores lo que nos transmiten desde el primer momento es que creen en poder cumplir el objetivo marcado. La presentación fue muy sencilla. Lejos de discursos preparados y largos con contenidos para el primer impacto, para nosotros fue súper sencillo. Cuando nos reunimos para preparar la presentación fue unánime ver que solo teníamos que decir que creemos en ellos y recibimos ese feedback. Que creemos, que el objetivo es alcanzable y que vamos trabajar. Ya está ahí el Alcorcón y vamos a trabajar para llegar lo mejor posible a ese partido".

Reacción de los jugadores

"Cada vez que hay un cambio de entrenador se reactiva el ordenador de todos. Para nosotros el rendimiento de los jugadores bajo nuestro análisis es importante a la hora de tomar decisiones desde que cogemos el equipo, pero en el día a día tiene muchísima importancia y todos los jugadores parten con las mismas posibilidades. Otro de los mensajes que hemos dado es que, independientemente de jugar más o menos, tener un rol que el equipo te marca necesariamente, es vital poder contar con todos jueguen más o menos. Nos gusta decir que se sientan protagonistas, porque puedes serlo en el once, como suplente o incluso como no convocado. Tenemos ejemplos buenísimos de protagonistas que han sumado muchísimo desde cada uno de sus puntos".

Por qué aceptó entrenar al Málaga

"Teníamos posibilidades de firmar por equipos del extranjero, contratos interesantes, pero no hemos dudado en firmar un contrato hasta el final con el Málaga porque creemos en la plantilla".

Primera experiencia en Segunda

"Nuestro trabajo como cuerpo técnico nos obliga a estar atentos a todas las ligas donde quieres trabajar. Te concentras en tu plantilla y cuando no estás en modo extensivo, y de esa manera hemos afrontado este tiempo sin entrenar. La liga española, la Primera y la Segunda, eran un objetivo para trabajar y estábamos en ello. Del Málaga hemos profundizado en este tiempo y desde ya estamos trabajando para mejorar el equipo".

Presión

"Me he criado en el Real Madrid y desde pequeñito he tenido la máxima exigencia a todos los niveles. Te habitúas en eso. El entrenador en España y en otras ligas tiene esa situación de cambio muy habitual, y está tan normalizado…. No me parece bien, a veces no ser recibe el tiempo para desarrollar los proyectos, y si analizamos clubes donde se da tiempo se encuentra una estabilidad deportiva. Pero en el corto plazo es lo que hay y nos tenemos que adaptar".

Agradar a la afición

"En Andalucía he tenido suerte de trabajar en Sevilla y Betis, aficiones muy pasionales. He jugado contra el Málaga como jugador y entrenador y he visto esa pasión que ha permitido al Málaga dar un rendimiento mayor. Ese empuje de La Rosaleda apretaba y mucho y se notaba en los rivales. No hay que exigir nada a la afición hay que darle los ingredientes para que eso salga de manera natural. Otro mensaje es que si tenemos comunión entre nosotros luego se transmitirá a la grada".

Evolución en esta etapa en paro

"Sin duda he cambiado. Esa filosofía que compartimos de hambre y humildad nos la aplicamos nosotros. Si no practicamos esa línea no tenemos ninguna credibilidad para aplicarla como metodología. Las experiencias que tenemos las analizamos, las evaluamos y buscamos las conclusiones para seguir creciendo. Otra cosa que les he comentado a los jugadores es que lo que nos pasa no es mejor ni peor, es necesario para crecer, aprender, mejorar, estés como estés".

Contrato

"Para nosotros lo único que tenemos en nuestra cabeza es centrarnos en los ocho partidos y la consecuencia de esos ocho partidos, si salen bien, es buscar un proyecto en Primera a largo plazo. No habrá problema en ese sentido. Revelar datos de contrato a mí no me compete porque cuando firman dos parte, o las dos hacemos comunicación o nada. En caso de éxito todos estaremos contentos de seguir".