Ismael Casas, baja en Huesca y con la selección

El Málaga tendrá una baja para la visita a El Alcoraz al Huesca. Ismael Casas no estará disponible para Víctor Sánchez del Amo, ya que el defensa aqueja una sintomatología muscular en su pierna derecha. Se estaba pendiente a esas pruebas, que determinaron que tendrá que parar. Tiene un efecto colateral y es que el joven no podrá acudir a la llamada de España sub 19. Santi Denia, con el que es habitual, lo había citado para la clasificación hacia la Ronda Élite. Tenía previsto marcharse este sábado y volver el día 15. Una concentración de 10 días donde se iba a medir a Lituania, Rumanía y Serbia. Se quedará recuperándose en la Costa del Sol, según informan desde el club blanquiazul.

Es el único jugador lesionado de los 25 que se llevó el entrenador a tierras aragonesas. Los otros 24 completaron la última sesión en Sabiñánigo antes de un nuevo partido liguero, que corresponderá a la jornada 10 de LaLiga Smartbank. Hay cierta urgencia en el equipo malagueño, que ocupa posiciones de descenso a Segunda B más de una década después. Podrá ser de la partida Cifu, que ya está integrado en el grupo. El granadino, ahora único lateral derecho disponible, superó sus molestias y, si no hay imprevisto, volverá al once. Fue uno de los protagonistas junto con Renato Santos, ambos cumpleañeros este sábado.

Un entrenamiento matinal donde se le dio importancia al aspecto táctico y también a la estrategia, de la que se sacaron réditos en La Romareda. No habrá comunicación oficial de convocatoria de un Víctor que quiere guardar sus armas. Los 18 jugadores, así como los once titulares, se conocerán una hora antes del choque. Sí se espera alguna rotación al ser el tercer partido en siete días, aunque bien es cierto que hay un estrecho margen.