La gran novedad en Zaragoza en el Málaga fue su banda derecha. El canterano Ismael Casas volvía al once por la lesión de Cifu y a Keko, en un tramo de exigencia con tres partidos en siete días, se le abría la puerta. 23 minutos (ante el Girona y el Almería) había jugado el extremo en ocho jornadas. De la grada al césped.

Víctor acabó contento con el trabajo de ambos y los alabó después. Se deshizo en elogios hacia el lateral. “Ismael jugó en Santander, esta semana teníamos un problema con Cifu que estaba tocado, viene después convocatoria de selecciones y se irá con la sub 19, y ante las molestias de Cifu hay que pensar en el futuro. Su partido ha sido muy bueno y además ha sido muy generoso”, decía el entrenador, que lo ponía de ejemplo: “Se ha hecho daño en la jugada en la que ha visto la amarilla y ha pedido el cambio. Me ha pedido hasta disculpas, para nada tiene hacerlo por ser honesto y pedir la sustitución. Es un ejemplo y un placer con la edad que tiene ver un jugador así. Con tantas cosas que están pasando, nosotros estamos disfrutando mucho con la plantilla que tenemos”.

También había piropos para Keko, que estaba fuera de las convocatorias en los últimos duelos. “Agradecemos el trabajo de todos, los que han entrado de inicio, los sustitutos, los del banquillo, los que están fuera... Ha sido importante la participación de todos, no sólo de los que han jugado”, pasaba por encima Víctor, que ahora sí entraba en la figura del 20 malaguista: “Contentos por la participación de Keko, que era el único de los profesionales que hasta hoy no había tenido la oportunidad de salir en el once titular. En el campo es donde queremos que hablen y se ganen la continuidad. Ha hecho ha hecho un gran trabajo por lo que ha sumado por el equipo. Ha estado fuera de las convocatorias, ha trabajado, ha mejorado y ha tenido su oportunidad”.