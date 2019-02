Alejo, sobre su estreno: "Estoy satisfecho, pero no me vale"

Iván Alejo sumó sus primeros minutos con el Málaga. Aportó esa velocidad deseada en un debut notable, al que sólo le faltó el triunfo. Lo reconocía el protagonista. "En lo individual me voy satisfecho, pero no me vale prefiero hacer un mal partido y sumar de tres", explicaba el extremo, que era positivo: "Nos vamos jodidos a casa porque era importante sumar de tres. No hay que pensar en el pasado ya. Con este compromiso y actitud los resultados van a llegar pronto".

El 10 sabe su cometido. "Yo he venido para sumar, para ayudar. Cuando vine aquí lo hice con la idea de ayudar al club a alcanzar los objetivos. Voy a intentar que vuelva a Primera División. Lo importante es la victoria del equipo y no se consiguió", aseguraba Alejo, que hablaba de la importancia de cada encuentro: "Nos estamos jugando mucho, este club se juega mucho. Todos los partidos de aquí a final de temporada van a ser finales".

El jugador de banda analizó la actuación de Ocón Arnáiz. "Tenemos a mucha gente detrás, tenemos mucha responsabilidad. Los árbitros se equivocan. No voy a hablar del árbitro, tuvimos numerosas ocasiones de gol. Es cierto que alguna acción fue dudosa pero ya está, hay que pensar en el Rayo", comentaba.

Él fue protagonista en una acción dudosa cuando llevaba amarilla. "Por un momento creía que me iba para casa. No es intencionado. El árbitro creo que fue justo porque sabe que no lo veo", decía para terminar con su cambio: "Estaba ya muy cansado, lo mejor era pedir el cambio y que entrara antes el compañero".