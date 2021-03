El jeque Al-Thani llega con retraso al 8-M y se apunta una medalla

Llevaba bastante tiempo sin hacer mucho ruido por las redes sociales el jeque Abdullah Al-Thani, todavía máximo accionistas del Málaga. Pero como es habitual, su reaparición llega a descompás y colgándose una medalla a través de su hija absolutamente fuera de lugar.

"Día Internacional de la Mujer. Primero, pido disculpas por el retraso en felicitarlo. Porque no entro en muchos sitios de redes sociales. Pero me gustaría felicitar a mi hija, la sheikha Hamyan Al-Thani y a todas las mujeres alrededor del mundo", comenzó en diversas redes sociales.

"Por todo lo que ha hecho en el equipo de fútbol, el ascenso del equipo a la Primera División y el seguimiento a cada pequeño de La Academia. Y también personalmente me ayuda a tomar las decisiones apropiadas", terminó el jeque, que hace más de un año que fue apartado de la gestión del club y está siendo investigado por supuestas irregularidades.

