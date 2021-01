El jeque Al-Thani sigue sin abogados

Hace más de un mes que el despacho de abogados Baker McKenzie informó a la jueza que instruye el caso contra la familia Al-Thani por sus presuntos delitos al frente del Málaga que no seguirían adelante con la defensa de la familia catarí en dicho proceso. Por entonces se esgrimieron “desavenencias en la estrategia de defensa”, algo que desembocó en un nuevo cambio de abogado de los Al-Thani.

De momento, el máximo accionista del equipo malacitano sigue sin comunicar quienes serán sus letrados para lo que resta del proceso. Cabe recordar que el siguiente movimiento que afecta a los cataríes en el caso era su propia declaración vía telemática desde la embajada española en Catar. Acto para el que aún no hay fecha concreta pero que no debería de demorarse demasiado a tenor del avance del proceso. Es la parte penal del mismo la que debe contar con los A-Thani y para ello tienen que tener letrados que les defiendan. Si no comunican quiénes serán podría darse el caso de que se les asignara una defensa de oficio o de que se les declarase en rebeldía si es que se acaban cumpliendo los preceptos para ello.

Aunque este punto parece demasiado lejano y algo descabellado, lo cierto es que el tiempo no corre en este caso a favor de los Al-Thani que están sumidos en un proceso judicial que aún se está instruyendo, por lo que podrían recolectarse más información en torno a sus decisiones o ausencia de ellas en el organigrama blanquiazul.

Más de un mes sin abogados con un extenso y complejo proceso judicial en contra es, como poco, una situación algo anómala para casi cualquier acusado y es la que, hasta ahora, mantienen los Al-Thani.