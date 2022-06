El jeque Al-Thani: "La gente influyente de Málaga quiere destruir el club"

Abdullah Al-Thani reapareció en la red del pajarito para volver a hablar del Málaga CF y de las rocambolescas situaciones que según él suceden en su órbita. El empresario catarí insiste en aludir a conspiraciones contra el club y contra su propia figura de "la gente influyente" de esta ciudad. Mientras tanto, el apartado presidente blanquiazul sigue sin rendir cuentas a la justicia, quedando pendiente todavía su declaración en el pleito abierto derivado de la querella de la APA.

Hace más de dos años de la entrada de la policía en La Rosaleda y de la llegada del administrador judicial, José María Muñoz. En todo este tiempo, Al-Thani ha caminado por una senda errática, ligado a diferentes individuos y alguna agencia de comunicación, pero, sobre todo, torpedeando lo máximo posible el proceso que está en manos de la jueza Ruiz González. Desde hace algún tiempo se viene hablando de la emisión de una orden de búsqueda internacional para él y tres de sus hijos (Nasser, Rakan y Nayef).

De eso no opina. Ni él ni quien le gestiona las redes. Continúa enrocado. "Quieren destruir esta entidad de cualquier manera. Desgraciadamente son la gente de influencia en Málaga, y creo que todo el mundo los conoce muy bien. Y apoyado por algunos medios pagados", aseguró en uno de sus tuits, donde venía arremetiendo contra antiguos cargos directivos del club bajo su mandato: "Hay muchas cosas que no todos saben sobre esas personas. Y lo que está escondido es más grande".

"Tal vez no hablo mucho. No hago entrevistas muy a menudo porque no soy un showman en los medios, pero cuando hay una trama contra esta entidad, para mí esta es una línea roja y nadie puede cruzarla", prosiguió añadiendo: "No permitiré que nadie escape al castigo a través de la justicia. Hay justicia interna y hay justicia internacional.

Anunció de paso que pronto lanzará un comunicado de prensa. Esta táctica ya la usó no hace tanto de la mano de Eolo Comunicación. Coincidió esa etapa con una política de comunicados sin mucha base pero en la que se atacaba duramente a personas concretas del Málaga con el fin de desestabilizar y sembrar dudas sobre distintos profesionales. También hubo una fase muy agresiva en Twitter con varios perfiles creados para la ocasión y que fueron muy activos. Hoy se encuentran en stand by...

Se siguen esperando novedades en el Málaga. Por un lado, del caso que implica a los Al-Thani y la hotelera BlueBay. Por otro, el de la querella. En relación a ello, también envió un escrito recientemente al juzgado el abogado Dumet Grayeb, que también criticó duramente a José María Muñoz y pidió que revoquen la administración judicial de NAS SPAIN 2000.