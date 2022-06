Sekou se despide del Málaga CF: "No pude devolver con goles el cariño que recibí"

Sekou Gassama se ha despedido del Málaga CF a través de sus redes sociales con un texto en el que asegura que eligió la opción correcta pese a que la temporada del equipo y la suya en particular estuvieron muy por debajo de lo esperado.

"En primer lugar quiero agradecer la acogida y el recibimiento de la ciudad y la afición. Me confirmaron que había hecho lo correcto luchando por venir a este club y aumentaron aún más la ilusión que me hacía venir aquí", decía el catalán al inicio de su despedida, agradeciendo el apoyo al malaguismo.

El delantero es consciente que ha sido uno de las grandes decepciones de la temporada en el Málaga, por lo que se esperaba de él y por lo que terminó ofreciendo, principalmente debido a varias lesiones: "Desgraciadamente no ha sido una buena temporada para el equipo y tampoco he estado a la altura. No he podido devolver con goles el cariño que he recibido pero puedo aseguraros que me he vaciado en cada entreno y en cada partido: pero esto es fútbol y la próxima temporada ambos tendremos una nueva oportunidad".

Por último, Sekou desea "que el futuro le traiga al Málaga todos los éxitos que el club y su afición merecen" tras una temporada en la que no le salieron las cosas ni a él ni al equipo y tendrá que volver al Valladolid tras concluir su cesión.

La carta de despedida de Sekou

