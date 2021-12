José Alberto: "Es el Málaga que quiero ver todos los domingos"

José Alberto López terminó contento con el Málaga, que solventó la eliminatoria de primera ronda de Copa del Rey frente al Peña Sport con holgura. "Nos tomamos, como pudisteis ver, el partido muy en serio. Vinimos a competir, a hacer el mejor partido posible y a pasar la eliminatoria", comenzaba en rueda de prensa el ovetense: "En este tipo de partidos tienes mucho más que perder que ganar. Si pierdes todo el mundo aprovecha y te llueven los palos y si ganas nadie te da mérito. Yo doy muchísimo mérito a la seriedad con la que jugó, a la intensidad, le doy muchísimo mérito".

"No es nada sencillo venir y mostrar esta seriedad, tratando con muchísimo respeto a la Peña Sport y tratando con normalidad y teniendo humildad. Lo importante es competir siempre los partidos, tener ganas de ganar y el equipo lo demostró e hizo un choque muy completo", continuaba el entrenador del equipo malagueño: "Para los equipos de Segunda la Copa es muy complicado el pasar eliminatorias. Tenemos más que perder que ganar. Pero a mí es una competición que me gusta, mantiene activa a toda la plantilla y te puede dar la posibilidad de jugar contra equipos de Primera División que es donde todos queremos estar. Hay que intentar llegar lo más lejos posible, nunca perdiendo el objetivo principal que es la liga, que es lo que nos da de comer. Representamos a un club grande, un club importante y con mucha historia y cada partido que afrontemos tenemos que ganarlo".

El Málaga demostró seriedad y paradójicamente consiguió el primer triunfo a domicilio. "No quiero aprovechar el momento para decir que se ha eliminado lo que hemos pasado, pero lo más importante y con lo que me quedo es la competitividad. Es lo que quiero ver de mi equipo. Puedes ganar o perder o empatar, pero el equipo tiene que ser competitivo, intenso y tener hambre y lo demostró. Por eso me voy contento. Este es el equipo que quiero ver todos los domingos", terminaba.

José Alberto López también trató otros asuntos:

Jugadores con menos minutos

"Hay gente que dio mucho nivel, que había tenido pocos minutos e hicieron un muy buen partido. Por eso me gusta la Copa porque hay gente que te demuestra que estás equivocado y que puede jugar. La manera de reivindicarse es demostrando su nivel en el campo. Era lo que les pedía y hay jugadores que dieron mucho nivel".

0 minutos para Sekou