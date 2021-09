José Alberto: "Es un palo duro, estuvimos irreconocibles"

El Málaga salió trasquilado de El Toralín, donde encajó en la tarde de este domingo la derrota más dura de la temporada. Una cornada seria a la que no pudo poner oposición. Un partido dantesco que debe hacer reflexionar en un desastre del que nadie sale indemne. La Ponferradina se dio un guateque ante su gente y sigue en ese momento de forma brutal. Los blanquiazules fueron una víctima más de los de Bolo, una de las gratas sorpresas de la temporada en Segunda División.

No duró mucho más de tres minutos la comparecencia de José Alberto López, que mantuvo la calma en un día calamitoso. "Fuimos superados en todo momento por la Ponferradina, no hay ninguna disculpa. Estuvimos irreconocibles, esa es la realidad. Entonces a partir de ahí el resultado... Creo que la Ponferradina es un equipo que te castiga cuando cometes cualquier error y ese el partido que sabíamos que se iba a jugar. Se jugó el partido que le interesó en todo momento a la Ponferradina. Fueron mejores y el resultado es justo", aseguraba el asturiano, que ampliaba el foco: "Creo que el encuentro nos viene todo mal dado desde el inicio con un penalti que se pita y luego el VAR corrige. No son disculpas, vuelvo a insistir en que la Ponferradina fue mejor y por eso ganó, además ganó con holgura en el marcador. Pero fue un encuentro donde no nos salió absolutamente nada".

El técnico malaguista no quiso hacer sangre, consciente de que aún queda todo por delante. Pese al correctivo tuvo perspectiva. "Esto es la Segunda División. Ni el otro día éramos los mejores ni ahora somos los peores. Sufrimos un palo, un palo duro, pero esto forma parte del proceso de un equipo. Hay que masticar, tragar saliva y pensar en el siguiente partido. Poco podemos salvar de lo que hicimos. Estamos dolidos por ello, muy dolidos, y ahora a recuperarse y a pensar en el siguiente partido", terminaba José Alberto, ya mirando hacia adelante: "Las explicaciones las encontraremos cuando veamos el partido repetido, en frío y corregiremos cosas como en cada partido. Pocas cosas buenas vamos a sacar y creo que tenemos que sacar aspectos a mejorar y corregir. Está claro".