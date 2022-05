Cinco joyas en el escaparate

Incluso en los peores momento, el Málaga puede acudir a la cantera para encontrar talento. Lo saben en Las Rozas, donde es frecuente que convoquen a jóvenes malaguistas para las selecciones inferiores. También cuando se realizan las listas anuales de los más prometedores valores del fútbol español. Cinco jugadores formados en La Academia blanquiazul están en la reciente lista de Fútbol Draft, uno de los escaparates de canteranos. Muchos ya están siendo tanteados y tentados.

Están entre los 99 mejores jugadores masculinos de este 2022 Andrés Caro, Roberto Fernández, David Larrubia, Dani Lorenzo y Loren Zúñiga. Todos han llegado ya a debutar con el primer equipos y no son pocos los clubes que están al acecho para tratar de pescar en el convulso club malacitano. La próxima criba dejará a los seleccionados en 55 en el mes de octubre y después de conformarán los onces de oro, plata y bronce.

El Comité Técnico de Fútbol Draft lo forman representantes de las principales instituciones del fútbol español. En esta edición los encargados de realizar la selección son el seleccionador sub 21, Luis de la Fuente; el seleccionador sub 18, Pablo Amo; el seleccionador absoluto femenino, Jorge Vilda; el seleccionador femenino sub 19, Pedro López; el director de Relaciones Institucionales de AFE, José María Movilla; el director general de Fútbol Draft, Javier Lasagabaster; el experto en fútbol de cantera Ignacio Silván; y la experta en fútbol femenino Ana Rosell.