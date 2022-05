Dani Hernández, el orgulloso suplente de Juan Soriano

Este domingo el Málaga no se verá con Juan Soriano, el portero del Tenerife será Dani Hernández, que debuta esta temporada: “Siempre es un gran honor jugar con el escudo del Tenerife. Si se gana el fin de semana se cierra ese apartado de la clasificación. Sabemos que tenemos un rival muy complicado que nos va a plantear las cosas difíciles”.

No supone carga para el cancerbero: “Presión ninguna. Por mucho que pare cuatro penaltis, seis mano a mano, dé tres asistencias y meta dos goles va a seguir jugando Juan. Encantado de la oportunidad que se me plantea adelante y de la temporada de Juan, que no está ayudando mucho y es el portero menos goleado. La presión de ganar, no de tratar de convencer a nadie. Trabajo día a día para ganarme una oportunidad, pero Juan ha estado impresionante”.

“Cuando el que juega por ti lo está haciendo tan bien… Es que te alegras por el equipo, pero es que también soy aficionado del Tenerife. Tenemos muy buena relación y el día a día es muy llevadero”, añadió de Soriano. ““Vamos a apurar nuestras opciones. Seguramente tengamos una gran entrada, nos arroparán y nos darán esa energía, algo que no he vivido en ningún campo, y harán que al rival le cueste mucho más. El rendimiento fuera de casa ha sido espectacular”, remató.