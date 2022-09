La jueza se mantiene firme ante los Al-Thani, que tendrán que declarar

Novedades para el Málaga CF, pero desde los juzgados, donde la jueza Ruiz González ha vuelto a dar un revés a los Al-Thani. La nueva defensa de los cataríes intentó evitar con su último recurso que los acusados tengan que prestar declaración, un paso fundamental para poder avanzar en el caso, pero se ha desestimado. Así que todo sigue en marcha y el 17 de octubre de 2022 los imputados deberían declarar.

SER Málaga tuvo acceso al último escrito de Ruiz González, donde fue clara: "La dirección que los propios querellados aportaron ha resultado o no ser clara a los ojos de las Autoridades judiciales Qataríes o simplemente es que no existe. Los querellados son perfectamente conocedores del procedimiento que se sigue contra ellos. Que, pese a conocer su situación procesal en que se encuentran no han prestado en ningún momento colaboración alguna para tramitar la causa y que, a día de hoy, no hay pendiente una comisión rogatoria alguna para citación de los querellados".

Aunque recordó que "a día de hoy es desconocido el paradero de los investigados", tanto Abdullah Al-Thani como sus hijos Nasser, Nayef y Rakan tendrán que cumplir o su incomparecencia podría provocar que se dictase una orden de busca y captura internacional.