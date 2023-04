La jueza oye las peticiones de cambio en la administración judicial en el Málaga

Sigue envuelto el Málaga CF en asuntos extradeportivos, litigios que desvían el ruido de una situación deportiva marcada por el partido de Lugo este domingo. 48 horas antes de esa final en el Anxo Carro, estaban citadas las partes que exigían cambios en la administración judicial, el escrito que se presentó en febrero, con BlueBay, el Ayuntamiento de Málaga, Dumet Grayeb y la sociedad de Daniel Pastor (Lout Gestion) como partes acusadoras; también con la Asociación de Pequeños Accionistas. Antonio Castillo, nuevo abogado de la APA, y Gonzalo Hervás, director general de BlueBay, atendieron a los medios de comunicación a la salida de la Ciudad de la Justicia tras unas dos horas de exposiciones ante la jueza.

"La vista era una reacción de su señoría a una petición que han realizado las partes del procedimiento, una petición que no estaba muy clara, si era para sustituir al administrador judicial, si para cambiar determinadas sociedades. Primero nos lo han aclarado exactamente lo que estaban pidiendo, y posteriormente han hecho alegaciones en relación a esas peticiones, que eran en algunos casos sustituir al administrador judicial y en otras sustituir determinadas sociedades. Se pasará al fiscal la semana que viene y se resolverá lo antes posible, sin fecha de resolución", explicaba Antonio Castillo.

La postura de la APA. "Hemos empezando nuestras alegaciones pidiendo que nos aclararan qué estaban pidiendo exactamente porque no estaba nada claro, luego las oportunas nuestras que no nos han convencido, las alegaciones por parte del Ayuntamiento, Bluebay, de Love Málaga. Se han puesto de manifiesto cuestiones económicas, pero no se han acreditado ese tipo de problemas; básicamente lo que entendemos es que se han puesto de manifiesto intereses particulares de cada parte, no los intereses del Málaga CF, que es lo que presidimos nosotros. Entonces, como no nos ha convencido, nuestra postura ha sido mantener las cosas tal y como están actualmente. Nunca hemos estado ligado en ese comunicado, queríamos venir hoy para escuchar, oír las alegaciones, como no nos han convencido, nos mantenemos".

"La única parte que ha opinado ha sido Dumet Grayeb, que ha manifestado una petición de sustitución de la administración judicial. Por parte del Ayuntamiento se ha pedido que se mantenga la administración judicial, pero que se cambien las otras sociedades, esas han sido las diferentes líneas, cada una pidiendo una cosa diferente".

Profundizando en esas quejas concretas hacia gestión del administrador. "Básicamente una falta de información al resto de partes. Ahí lo que hemos dicho es que el auto que acordó el nombramiento del administrador judicial, en ningún momento dice que tenga que informar a las partes, lo que dice ese auto es que tiene que informar a su señoría, no a todas las partes, sería una locura, que cada decisión que tomara, tuviese que someterla a las partes del procedimiento. No veo que haya un choque de intereses, es la medida que se adoptó en su momento con estas condiciones, y no ha habido unas circunstancias que hagan pensar en cambiar esa medida. Entendemos nosotros que no ha habido una cuestión que ponga en duda, que esa medida que se adoptó en su momento, haya sido perjudicial para el Málaga. El abogado del Ayuntamiento lo ha definido perfectamente, como un conflicto de deberes. De momento todo sigue igual, estas partes han pedido unos ciertos cambios, nosotros que se mantenga tal y como está hasta ahora, por lo menos hasta que acabe la instrucción. El próximo paso es que la jueza concluya la instrucción a la espera que vengan pruebas, luego un auto de apertura de juicio".

"Se ha hablado del tema deportivo, el administrador judicial ha dicho que la cuestión deportiva no está en su esfera de control, que no hay ninguna norma que si el equipo juega bien, tiene que ganar, que esto depende de muchas cosas, lo que sí ha dicho es que la idea que se tenía era que el equipo estuviese arriba y ahora está abajo", finalizaba

Gonzalo Hervás: "El Málaga podría ser una sociedad no intervenida"

"Todas las partes han tenido la oportunidad de desglosar sus argumentos, dar sus razonamientos, no necesariamente han coincidido todas en sus planteamientos, sino que se han planteado temas diferentes. Ahora su señoría va a tomarse unos días y nos ha anunciado que se pronunciará en breve. Ha habido la oportunidad de manifestar esos argumentos que no estaban claros, algunos complejos, y su señoría ha querido que cada uno diese sus detalles, se ha planteado algunas variaciones sobre el esquema actual, a partir de ahí no hay más. BlueBay ha pedido ciertos cambios en las diferentes sociedades, que son 100% de Al Thani, que se entiende, deban estar controladas por una administración judicial, y hay otras sociedades que no necesariamente son 100% de Al Thani, en el propio Málaga acaba teniendo un 49%; hay diferentes puntos de vista con cada una de ellas, todo ello creemos que es para que se normalice el tema institucional en el club", exponía Hervás.

"José María Muñoz ha manifestado su opinión sobre diferentes puntos que ha considerado de la gestión, más técnicos que deportivos. Han sido las diferentes partes acusadoras, representado el letrado de Moayad Shatat y el administrador, todos ellos han manifestado su opinión. Los letrados de Al Thani han manifestado su renuncia, han notificado a la jueza, y en estos momentos tiene que sustituir a su letrado, en el caso que no lo haga, se pondrá al de oficio. Nuestra teoría es que el Málaga podría actuar como una sociedad no intervenida, que no es necesario que todas las sociedades estén bloqueadas por la administración judicial, y hay que ver particularmente cada una de ellas, veremos el análisis que hace la jueza".