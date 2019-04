¿Cómo jugará el Málaga CF de Víctor?

Una de las cuestiones que más interés levanta en el entorno blanquiazul es saber cómo jugar el Málaga de Víctor Sánchez del Amo. El nuevo entrenador del conjunto de La Rosaleda no dio una respuesta concreta acerca de dibujos y sistemas, pero fue dejando perlas durante su presentación sobre lo que quiere que sea su equipo.

"Los cambios se producen para buscar algo diferente y siempre para tratar de ir a mejor. Nuestra idea, y ya la hemos compartido con los jugadores, es sencilla: ayudarles a que den la mejor versión de ellos mismos. Creemos en el potencial que tienen tanto colectivo como individual, y vamos a trabajar para meterles en la cabeza que tienen potencial para llegar al ascenso directo. Ser un equipo valiente y protagonista, porque está entre sus cualidades", aseguró.

"Les he hecho una comparación de que en mi carrera como jugador he podido disputar finales y es una situación parecida: la puedes afrontar de dos maneras, ser proactivo o reactivo. Cuando vas a la expectativa tienes menos probabilidades de ganar y te queda una mala leche cuando haces tu examen de conciencia cuando sabes que no has dado todo. Si quieres ganar los siete partidos vamos a ir a por ellos para quedarnos con la conciencia tranquila de que los jugadores han dado todo", continuó.

Insistió Víctor en el potencial que ve al Málaga: "Vamos a tratar de mejorar en todos los aspectos porque siempre hay margen de mejora. Les transmitimos mensaje de hambre continua y de humildad para que lo que no se haga bien se intente mejorar. En defensa tiene números buenos. Me han pasado una estadística, es el equipo al que más goles le he metido en mi carrera. Y ya defiende bien porque si no le han metido los grandes… Y luego en ataque queremos que nuestro equipo pueda manejar todas las situaciones, atacar de diferentes maneras y defender de la mejor. Ser capaces de dominar el juego y saber cuándo defendernos también, pero intentarmeos que sean las menos posibles".

Para seguir dando sus explicaciones, habló de sus experiencias con Dépor y Betis: "En el Deportivo tuvimos que engancharnos para salvar al equipo, cogimos la plantilla y cogimos un modelo de juego que entendíamos que era lo mejor. Y a la siguiente que pudimos planificarla, cogimos variantes para aplicar el modelo deseado. Con el Betis igual y además no había una capacidad económica para en diciembre buscar otro modelo y entendimos que el de tres centrales era bueno para arreglar las carencias y conseguimos una permanencia que permitió al equipo planificar el siguiente año. Los jugadores, por delante y trabajamos para elegir distintos sistemas de juego en relación a lo que tenemos en la plantilla".

Volvió a insistir en que pretende adaptar la plantilla a diversas situaciones: "Para nosotros lo más importante son los jugadores y trabajamos para formarnos y tener capacidad de dominar diferentes modelos que se adapten al perfil de la plantilla. Cuando tienes capacidad de definir una plantilla puedes aplicar el modelo. Cuando no, nos toca adaptarnos y estar formados para ser capaces de usar distintos sistemas de juego. Esa filosofía que compartimos de hambre y humildad nos la aplicamos nosotros. Si no practicamos esa línea no tenemos ninguna credibilidad para aplicarla como metodología. Las experiencias que tenemos las analizamos, las evaluamos y buscamos las conclusiones para seguir creciendo. Otra cosa que les he comentado a los jugadores es que lo que nos pasa no es mejor ni peor, es necesario para crecer, aprender, mejorar, estés como estés".