64.5 kilos de aceite de Archidona para Aleix Febas

La Peña Malaguista de Archidona cumplió con una tradición que motiva en el vestuario malaguista. El mejor jugador de la temporada anterior es premiado con su peso en aceite de oliva virgen extra. El ‘XIV Trofeo Malaguista del Año’ fue para el ilerdense Aleix Febas, que se llevó para casa 64.5 kilos, su peso, de oro líquido de gran calidad que se produce en las tierras archidonesas.

En La Asamblea cada uno vota al jugador que quiere y salió Aleix Febas, no porque pese poco y sea menudito. Fue el mejor jugador y así salió", bromeaba David Córdoba, presidente de la peña: "Sé que entre los jugadores comentan siempre que a quién le toca, a ver quién tiene suerte. Es un reconocimiento de que llevamos 14 años haciéndolo bien. Es el día más bonito para la peña, el más efusivo. Estamos a piñón con el Málaga. Vamos a todos los sitios, somos incondicionales".

Por su parte, el centrocampista catalán señalaba que "estoy muy contento de estar aquí, de ver cómo se respira malaguismo en este pueblo, de ver hasta dónde llega el sentimiento. Ya me avisó Escassi, que lo ganó el año pasado, para que me pusiera piedras en los bolsillos para el peso, pero no, hemos sido legales", decía divertido Febas, que se llevó un chute de apoyo desde el interior de Málaga: "Hay un gran ambiente, se respira malaguismo, muy sano, con un apoyo incondicional. Es muy de agradecer en la situación en la que estamos que sigan apoyándonos de manera fiel y nosotros tenemos que dar todo en el campo por ellos, son parte del escudo".