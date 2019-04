Dani Pacheco sigue sin arrancar. El extremo, que el jueves volvió a trabajar con el grupo, se tuvo que retirar en el tramo final del entrenamiento de este viernes y no pudo entrar en la lista para el partido contra el Extremadura. El pizarreño arrastra desde hace varias semanas unas molestias musculares en los isquiotibiales, donde se le produjo una rotura en febrero, y desde que cayó tras el Málaga-Nàstic no ha podido reintegrarse a tope a las sesiones. Así las cosas, el futbolista tendrá que ser sometido de nuevo a pruebas para determinar la causa de sus dolores en este tramo final de la temporada.

La situación del jugador la desgranó en sala de prensa Juan Ramón Muñiz. "Dani sigue teniendo molestias, le tendrán que evaluar y volver a hacerle pruebas. Habrá que ver el procedimiento a seguir pero no puede entrenar, sale y se tiene que retirar", decía el asturiano, claramente intranquilo por el estado físico de Pacheco: "Me preocupa por él porque tiene una mala sensación y es importante localizar el problema para darle una solución. Le ves que quiere aportar y no está al 100%, y esa preocupación que tiene también es nuestra porque es un jugador con ganas de ayudar, que quiere participar y no puede".

Aunque no se aventura en el plano más técnico, narra así lo que se espera: "Por la mañana salió a entrenar, notó algo raro y tendrán que volver a hacerle pruebas. No me quiero meter porque es de un departamento ajeno al mío y en el que no tengo conocimiento. Supongo que volverán a mirar la zona afectada y si hay lesión, que el otro día no había, volver a empezar de inicio".

En cuanto al resto del entrenamiento, en el gimnasio permanecieron Iván Alejo y Fede Ricca, ambos sancionados, realizando ejercicios preventivos. Aparte estuvieron también Brezancic, que finalmente no pudo estar en la lista, así como Koné y Juankar. Este último, junto al lateral uruguayo, estuvieron posteriormente en el césped junto al readaptador físico Manu Gestoso para trabajar al margen del grupo.