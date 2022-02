El Málaga CF augura un límite salarial de unos 6 millones de euros para la 2022/2023

El Málaga sigue estando en una situación excepcional, bajo la tutela judicial y con una severa crisis económica. Aun así, la gestión realizada está permitiendo al club moverse en la zona media de Segunda División. Esta temporada el límite salarial real del conjunto malacitano es de unos 6,5 millones de euros (sin contar el gasto no inscribible, que en Martiricos es importante). Para el curso 2022/2023 ya se han establecido los primeros cálculos y se prevé que sea similar.

Es un primer acercamiento contando con la realidad actual. El Salario Liga depende de diversas variables. Si el Málaga traspasase a algún jugador de la primera plantilla, recibiría un impulso en cuanto a su límite de gasto deportivo. Igual que si hay otros ingresos extraordinarios a modo de patrocinio o alguna inyección de capital distinta.

"Todavía lo desconocemos. Por las estimaciones no debemos tener mucho más límite salarial de lo que tenemos. Estábamos muertos de un día para otro, ahora estamos estamos estables, pero sin ese Málaga que pueda aspirar a muchas cosas. Me encantaría decir otra cosa, pero si fuera otro quizá yo no estaría aquí. El margen es poco. Pero lo que no hemos gastado ahora ha sido con vistas a tenerlo la temporada que viene. Creemos que puede estar muy ajustado. Puede cambiar", aseguró Manolo Gaspar ante los medios.

El club tiene cierta preocupación por cómo ha calado la idea de que su límite salarial es el doble. Todo llega porque LaLiga ha sido un tanto confusa a la hora de aplicar sus criterios tras el impulso del crédito de CVC. Aun así, ya se va preparando el terreno para posibles traspasos de futbolistas, aunque de momento la entidad sigue fuerte y ha rechazado todas las opciones, incluyendo una interesante por Kevin.