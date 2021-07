El límite salarial del Málaga puede crecer hasta 4.5 millones de euros

En la presentación del acuerdo entre el Ayuntamiento y el Málaga para que el consistorio aumente la dotación económica de su ayuda al club, el administrador judicial, José María Muñoz, ofreció buenas noticias acerca de la competitividad del equipo para la próxima temporada. Y es que se estima que puede crecer el límite salarial hasta doblar los 2.1 millones con los que se debió componer la primera plantilla la pasada campaña.

"Esta semana se firmará definitivamente el préstamo. Eso permite que el Málaga salga de esa ecuación de equilibrio y que seamos un club normal en todos los sentidos. El apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento nos permite salir de una situación más ajustada a irnos ya a una situación normal como club para que todos los ingresos que vengan vayan a incrementar el límite salarial", auguraba el administrador: "El límite ahora mismo está en 3.2 como plantilla inscribible (veo que a veces no se es preciso con lo no inscribible, que no es lo mismo) pero vamos a subir bastante más esa cifra. Hice un llamamiento en febrero a todas las empresas y solo se han sumado las instituciones. Sigo haciendo un llamamiento a las empresas malagueñas, sólo han aparecido las instituciones, con un esfuerzo y con un talante muy positivo. Dentro de unos años quizá no son necesarias las empresas malagueñas, pero ahora reitero ese llamamiento".

"Todo suma, con las ayudas de las instituciones estamos en una ecuación, que espero poder explicar en breve, por la que va a subir bastante el límite salarial. Vamos a meter presión, si con 2,1 estuvimos en el puesto 12, con este límite de 4 o 4,5 debemos estar en play off. Lo digo en tono de broma. Ahora tenemos la campaña de abonados en breve, estamos pendiente del aforo que nos permitirá la Junta. Hago un llamamiento al aficionado, tenemos que subir esa cifra, de los 18.500 que éramos y llegar a 20.000 abonados", proseguía Muñoz.

Sobre la reunión BlueBay y la petición de la hotelera de que acabe la administración judicial, Muñoz dijo que "la opinión importante es de su señoría, las relevante. Las circunstancias son las mismas del auto de mi nombramiento en febrero de 2020, no han variado. En aquel momento se solicitó la ejecución de una audiencia a distancia, ha confirmado la audiencia provincial de Málaga. Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, hasta donde yo sé, se va a plantear recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo tanto las circunstancias son parecidas en mi opinión, pera la importante es la de su señoría".

"La reunión como todas las que tengo, son con la cordialidad que me enseñaron mis padres. Entre faltas de educación es más difícil entenderse, fue cordial y recalqué que no obedezco a ningún tipo de interés particular ni de ningún grupo, sino simplemente quiero cumplir con mi trabajo. La empresa de la póliza de crédito ya está elegida, la parte más cerrada de mi equipo lo sabe, estamos ultimando los detalles perfilando los flecos. Confío en que firmemos la firma mañana o pasado, de ahí no creo que pase".

Por último, acerca de lo que decía BlueBay sobre el aumento de la deuda con la estructura actual, Muñoz decía que "las cantidades están en las cuentas anuales, están disponibles, esa no es la cifra (por los 13 millones de deuda que dijo BB). Hubo seis empresas que optaron a la financiación y solo quedaron tres. Si ellos tenían dudas de devolución no habrían accedido al préstamo".