En el último pleno del Ayuntamiento, en el que el Málaga fue el tema casi monográfico, se aprobó por unanimidad la retirada de la glorieta a nombre de Abdullah Al-Thani, situada a escasos metros de La Rosaleda. En la mañana de este jueves apareció arrancada la placa en la que aparecía el nombre del presidente del Málaga, en sus cotas más bajas de popularidad desde que se hizo con el club nueve años atrás, con el club en un permanente incendio en los dos últimos meses.

No fue, no obstante, el Ayuntamiento quien se ha llevado la placa sino que fue arrancada por algún (o algunos) particular, en una de las cada más frecuentes medidas de protestas que toma la afición del Málaga para meter presión por la nefasta gestión del club del empresario catarí. En la propia rotonda se pueden ver pintadas y carteles en los que se le señala como culpable de la situación del club y se le pide que se vaya.

Son días complicados para el malaguismo, que ve cómo el equipo está en puestos de descenso a Segunda B, cómo no hay jugadores apenas para jugar el sábado ante el líder de la categoría y cómo no se activa el plan de viabilidad con medidas urgentes. Ha habido alguna actividad en Doha, donde no pasa desapercibida la situación del Málaga, y desde el Ayuntamiento se han hecho gestiones con la Embajada de Catar para hacer ver la preocupación por la deriva del club.

La rotonda de Al-Thani ha sido un buen termómetro de la relación entre instituciones, ciudad y aficionados con el jeque. Se aprobó en 2014, hubo polémica porque el acto de inauguración se suspendió al estar en periodo electoral. Se colocó el nombre, pero nunca se llegó a inaugurar oficialmente. De hecho, en diciembre de 2015, cuando empezaba a haber problemas, El pleno del Ayuntamiento decidió retirar, con el apoyo de todos los grupos excepto del PP, retirar el nombre del jeque a la rotonda. Pero ahí siguió hasta que alguien la arrancó varios años después.