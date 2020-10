"No me esperaba el cariño que iba a sentir"

David Lombán es junto a Benkhemassa el único jugador que tenía ficha profesional la pasada campaña en el Málaga y en esta también. Se dice pronto, pero así ha sido la remodelación de la plantilla blanquiazul. El zaguero será uno de los capitanes de la plantilla esta temporada y afronta el último tramo de su recuperación. Durante esta semana y la que viene volverá a trabajar con normalidad y será otra opción para el corazón de la defensa de Pellicer.

"Queremos ser un poco prudentes. Estamos en el inicio de Liga, quedan muchos partidos y ahora nos vienen una serie de partidos muy seguidos. Estoy entrando de manera muy progresiva, creo que prácticamente el jueves haré el entrenamiento prácticamente en su totalidad y ya es cuestión de que un día u otro entre con el resto del grupo con normalidad", explicó sobre su lesión Lombán en La Jugada de Málaga de Canal Sur Radio.

El jugador también habló sobre cómo fue su renovación, siendo el único de los incluidos en el ERE que al final permanece en el equipo: "Mi primera acción es hablar con el club para ver todas las posibilidades que hay en todos los sentidos. Desde que llegué lo dije, es un club en el que quería jugar, no me esperaba lo a gusto que iba a estar y el cariño que iba a sentir. Esa fue un poco mi primera propuesta. Desde dentro del club me demostraron su interés en que yo siguiera y creo que ese interés es gran parte de la decisión. Se ha dado al final y sigo aquí. Hay que pensar en el presente y no en el pasado ni en el futuro. Estoy contento y con ganas de aportar lo que pueda".

Con una carrera repleta de cambios de equipo, afronta su tercer año en Martiricos, así el Málaga será el segundo equipo en el que más ha estado: "He vivido de todo. No me arrepiento de ninguna decisión tomada en mi carrera. De lo malo siempre se aprende, el año pasado fue un año muy largo y muy difícil en muchos sentidos, deportiva y extradeportivamente. Este año también va a ser difícil, es un año de transición con mucha gente nueva, económicamente hay que ser realistas: somos el presupuesto más bajo de la categoría, hay que pelear contra equipos con un presupuesto mayor. En esta categoría no influyen tanto los presupuesto porque cualquiera compite contra cualquiera. Eso hay que tenerlo en la cabeza. Hay que ser humildes y desde el respeto competir contra todos".

Además, el central fue abordado sobre la situación de que el Málaga es uno de los conjuntos con más demanda e historia de la Segunda División y, sin embargo, su presupuesto es el mínimo de la categoría: "Puede ser confuso y a veces puede llevar al jugador a confundirse. Es evidente que estamos en un club con una historia reciente muy importante: jugando competiciones europeas al más alto nivel. Allá donde va la gente lo ve como un club grande y lo respeta. Desde dentro del vestuario no nos podemos confundir con eso y tenemos que ver la realidad: tenemos que ser muy humildes. Hay que ver y respetar el escudo como se merece, pero una de las bases que tenemos que tener es la humildad de mirar a todos por igual".

El equipo aún está lejos de su mejor versión: "Es muy difícil, sobre todo por la pretemporada que hemos vivido. Ha ido a destiempo totalmente, hemos jugado los amistosos con gente que ya no está y con gente nueva. Por desgracia el tiempo en el fútbol no existe, no podemos pararnos a pensar en qué hubiese pasado si hubiésemos hecho una pretemporada. Esto rueda y cuanto más te lamentes y pienses en ello, más tiempo estás perdiendo. Hay que ponerse a funcionar lo más rápido posible, poner todo de nuestra parte para que todo funcione y encaje e ir sacando resultados. A día de hoy tenemos una base de puntos buena por como han sucedido las circunstancias y apoyarnos en eso para ir sumando y conseguir el objetivo mínimo que es la permanencia, a partir de ahí ya veremos. Hay que ir sumando puntos como sea porque hay que ser realistas con la temporada que tenemos por delante".

Por último, Lombán señaló las intenciones del club para esta temporada: "Está claro, lo hablamos el año pasado: lo primero es la supervivencia del club, que funcione. ¿Cómo funciona? Manteniéndose en categoría profesional. Manteniéndose en Segunda otro año, cuando consigamos eso, ya veremos. Para jugar al fútbol hay que ser competitivos, tener ilusión y ambición, pero hay que ser realistas y ver la situación en la que estamos y de la que venimos. Esperamos que en el futuro la gente se pueda ilusionar mucho antes y tener un proyecto mucho más ambicioso".