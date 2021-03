Luis Muñoz y el polémico gol del Tenerife: "En el área debería ser falta"

No estuvo exento de polémica el Málaga-Tenerife, como viene siendo habitual en los partidos de los blanquiazules. Hay un posible juego peligroso de Ramón Folch sobre Juan Soriano antes de que el centrocampista meta el balón en la portería. El futbolista del conjunto isleño va con la plancha por delante lo que condiciona al portero, al que no toca. "Es un balón un poco dividido, creo que llego antes y el portero luego la toca. Ellos se quejan de que es juego peligroso. Yo sabía que en ningún momento contacto con el portero, voy incluso de lado, que no voy con la plancha. He sabido desde el primer momento que era gol", explicaba justo después del partido el catalán en los micrófonos de Movistar.

Sobre la jugada del partido también fue cuestionado Luis Muñoz, el otro goleador, que fue claro. "Es un balón dividido, va con la planta, no se ve porque es un jugada muy rápida. Nosotros pensamos que de toda la vida en el centro del campo se pita, y yo creo que en el área con el portero debería ser falta. Son decisiones que ellos toman y la aceptamos. Seguimos puntuando y a pensar en el próximo partido", aseguraba el malagueño, que volvió a ver puerta: "Yo llego antes. Veo que la abren a banda, me gusta llegar desde segunda línea. Yo llego antes y le pego".

No se pronunció mucho sobre la acción Luis Miguel Ramis. "La he visto desde lejos y no la he vuelto a ver repetida. Hay dos jugadores que no sé si llegan a chocar, pero el balón queda dividido y Folch se adelanta. Es una jugada comprometida, si la han visto en el VAR y la han dado por válida, poco más", afirmaba el entrenador del Tenerife.