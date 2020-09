El lunes habrá tercer asalto entre el Málaga y la AFE

La segunda reunión entre los representantes de los jugadores malaguistas incluidos en el Expediente de regulación de empleo (ERE) y el Málaga ha terminado sin avances para un acuerdo. Las posturas siguen prácticamente igual que en la primera reunión y ahora se seguirá la hoja de ruta prevista que implica otro encuentro entre las partes el próximo lunes 21 de septiembre.

La falta de acuerdo retrasa la salida de los jugadores de la plantilla blanquiazul y, por lo tanto, condena la planificación deportiva que aún resta por hacer en el equipo malacitano para cumplir con los parámetros que le exige LaLiga. De momento, las dos partes siguen en sus posturas y ahora falta saber qué pasará en la siguiente reunión.

Si desde la parte de los futbolistas se confirma que no creen que sea definitiva la tercera reunión y que sería posible seguir negociando hasta el máximo plazo legal (tres días antes de que acabe el mercado de fichajes), las palabras del administrador judicial del Málaga José María Muñoz en su última comparecencia fueron claras: no esperará eternamente para llegar a un acuerdo si no hay voluntad para ello y el proceso se sigue estirando sin avances reales. Por esto está por ver qué pasa esta semana. Jugadores como Renato Santos están cercanos a una salida.

El Málaga no podrá seguir reforzando su plantel hasta que no se llegue a un acuerdo con los jugadores con sueldos demasiados altos, por lo que la falta de acuerdo hipoteca al equipo. La resolución del caso parece va para largo sin una decisión unilateral de levantarse de la mesa.