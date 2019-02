Kameni presencia el último ensayo

Espectador de lujo en el último de ensayo antes de recibir al Deportivo de la Coruña. Carlos Kameni se acercó al entrenamiento del equipo para saludar a viejos compañeros de vestuario y también a empleados del club con los que coincidió en su etapa en el Málaga. El portero pasará el fin de semana en la ciudad y, salvo imprevisto, presenciará en directo el duelo en La Rosaleda con los coruñeses.

Al camerunés se le pudo entre sonrisas mientras charlaba con Juan Rodríguez, Ben Barek o Josemi, con los que guarda una grata relación. Lo está pasando mal el futbolista, que está apartado en el Fenerbahçe. Llegó el año pasado al equipo turco y, con la llegada del nuevo entrenador, cambió su situación. Se ejercita en solitario y no dispone de ficha. "Tengo fuerzas para seguir al más alto nivel y quiero volver a España en algún momento. Es imposible que me quede otro año aquí de esta forma. Cuando llegó el nuevo entrenador, el turco Aykut Kocaman, en noviembre, me excluyó de todo sin ninguna razón. Con Cocu no jugaba, pero tenía ficha. Ahora me entreno solo y luego me voy a casa. Espero irme en verano", decía en una entrevista en Marca.

Fue la única novedad de la sesión previa al choque con el Dépor. Trabajaron al margen los lesionados Juankar, Hugo, Lacen, Miguel Torres y Koné y también Boulahroud. El marroquí hace trabajo específico en el gimnasio después de varias semanas en su país por problemas con el visado. En el entrenamiento estuvo el jugador del filial Sergio Chica.