En la amplia comparecencia de Juan Ramón Muñiz también hubo hueco para conocer el estado de tres futbolistas sobre los que planea cierta incertidumbre. No es segura la participación de Ontiveros, Pacheco y Seleznov frente al Nástic, aunque hay optimismo con los jugadores malagueños. Sin ir más lejos, el marbellí se unía al grupo este viernes tras no poder estar en Soria.

"A día de hoy van recuperando sin problemas, se incorporan progresivamente y no tienen molestias. Somos bastante optimistas con Pacheco y Ontiveros", comentaba Muñiz, que aprovechaba para halagar al plantel blanquiazul: "Hay una cosa importante y es que todo el equipo trabaja bien, siempre lo comento. Los que se quedan fueran podrían entrar y dar buen nivel. Todos están preparados para competir, no me preocupa que haya bajas, internacionales o molestias. Es lo importante del equipo, que estas situaciones se puedan sustituir por otros jugadores y el equipo rinda. Es importante que todo el mundo esté enchufado porque no se sabe si puede ser el partido más importante del equipo".

El técnico hacía un análisis más reposado sobre Seleznov, el que más complicado tiene llegar. "Tiene un golpe importante, no ha podido aún incorporarse. Hay que ver cómo evoluciona y si puede aportar o no, a partir de ahí tomaremos la decisión. Hay otros jugadores de esa decisión compitiendo, por lo que pueden partir con ventaja. Está trabajando a otro nivel", reconocía Muñiz.

El asturiano se paraba a analizar la adaptación de un delantero al que conoce bien: "En enero un jugador de fuera, con un idioma y ritmo diferente, intenta entrar en un equipo que va en marcha, que no tiene problemas, él vino a resolver un problema futuro. Para conseguir todo eso lleva un proceso de adaptación. Hay algunos que tardan un mes y otros unos años. Si vamos a un perfil similar, como Zozulia, hay que ver el tiempo que ha tomado para que los equipos lo valores. Con las incorporaciones de fuera hay que tener paciencia. Puede tardar un mes, tres meses, años o que no se adapte. Los clubes cuando hacen estos fichajes pedirle que en un mes o tres te saquen las castañas del fuego es complicado. Hay que tener tranquilidad", explicaba.