Muñiz: "Esto te lleva a pensar en junio y estamos en marzo"

Juan Ramón Muñiz quiere paladear el día a día. Profesa la filosofía cholista y no quiere perder el foco en su Málaga. Sabe que aún quedan 36 puntos en el tapete. "Estamos llegando al final, a toda velocidad. Se está viendo en todas las situaciones, en la importancia que le damos a todo. Ya todo es importante y lo agrandamos, para lo bueno y malo. Desde dentro tenemos que mantener la calma, seguir trabajando e ir cada partido ", decía el técnico, que profundizaba: "Esto te lleva a pensar en junio y estamos en marzo. Hay que vivir el momento, quiero vivirlo. Yo lo vivo todo a cámara lenta porque es como me gusta disfrutar las cosas y yo estoy disfrutando mucho este año. El equipo supo sobrevivir a un descenso, ha mantenido una regularidad alta y da señales muy buenas. Hay otros equipos que también las dan y con ellos estamos compitiendo. La tranquilidad no es pasividad".

El entrenador malaguista está satisfecho con la respuesta del equipo. "Iremos a buscar los tres puntos. Tenemos que ser optimistas, llevamos una racha de empates importantes, pero tampoco los equipos nos pueden superar. El equipo compite bien., tiene ocasiones... Va a haber momentos y hay que adaptarse", explicaba sobre el encuentro, para poner en valor a su plantilla: "El equipo tiene regularidad y aquí no se llega de casualidad, hay muchas cosas buenas que se van haciendo. Cuando vienes de un descenso es una temporada larga y dura, eso el equipo lo ha superado. Es la primera base. Ha comenzado una etapa y queremos llevarlo a lo más alto. El equipo está dando la cara y tiene todo abierto para conseguirlo. De nada vale pensar en mayo o junio, ahora tenemos al Nástic. No vamos a mirar más allá. Lo malo siempre llega y no tiene por qué ser en esta temporada".

Aunque la distancia es considerable, no se pone techo el asturiano en la tabla. "Está todo abierto, tenemos que ir a ganar el partido. La clasificación, si vais a años anteriores, y buscas las últimas 12 jornadas y miras de cuatro en cuatro ves los cambios que hay. Te asustarías. Queda mucho por jugarse. No me voy a centrar en junio, sí en que jugamos con el Nástic", reconocía, mientras agregaba: "¿Una final? Para llegar aquí tuvimos que ganar en Lugo al inicio. Hay que hacer una acumulación de puntos, el equipo está en esa media. Está preparado para competir y dar alegrías. Hay un buen equipo, en una buena situación y va a un partido donde el rival se juega mucho. Iremos a hacer lo que mejor hacemos, competir".

Muñiz también hablaba sobre otros temas:

Situación anímica

"Los ánimos tienen que estar a tope porque están peleando por todo lo bueno, tienen que estar siempre en perfectas condiciones. Sabemos de la dificultad, de la igualdad... lo sabemos desde junio. Lo hemos hablado en un montón de previas y ruedas de prensa. Son situaciones que viven todos, vamos a seguir pensando partido a partido y a seguir trabajando".

Nástic

"Lo primero que han hecho es cambiar radicalmente al equipo, no es el mismo de la primera vuelta. No es el mismo de hace seis meses, es diferente al de la primera vuelta. Esas incorporaciones le ayudaron para sumar e intentar el objetivo. Tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer nosotros para traernos los tres puntos. SI mantenemos un nivel alto de esfuerzo vas a competir. En Segunda la clasificación no marca favoritos, por eso decimos que es tan abierta. Más emocionante que Primera. Es una montaña rusa, vas a toda velocidad y para en junio. Un año de competición. Hay que estar amoldado y los que lo hacen se llevan el gato al agua".

¿Parón en Segunda?

"Tenemos que procurar que siempre se beneficie el fútbol y para ello lo mejor es que todas las plantillas estén disponibles. La categoría ha avanzado mucho, en todo. Se tenía que equiparar un poco a Primera. Hay diferencia de calendarios, hay más equipos. Hay gente que tiene que trabajar en ello para adaptarlo. Sería bueno para todo el mundo que se parara. Cada vez hay más internacionales, antes había muy pocos".

Sistema de juego

"El sistema es independiente, miras las características de los jugadores y buscas el mejor sistema. Creo que el equipo rindió bien con los dos. Alternamos, empezamos con uno y ahora con dos. Unos momentos juegas con uno o dos, dependiendo de las necesidades y de los jugadores disponibles. No hacemos que todos los fichajes se adapten al 4-4-2, vemos que es lo que mejor le viene a los jugadores. Esa idea la tienes que ir adaptando porque hay lesiones. A los rivales les cuesta mucho ganarnos con un sistema y con otros. Dependiendo del perfil de jugadores. Tienes una lista que pueden participar y adaptas todo el engranaje del equipo. No es un jugador, son 11 y 18 que van convocados. Te debes adaptar al sistema que le puede venir mejor a los jugadores que van a participar. Ahí tomas la decisión y luego la puedes cambiar en el partido. Hay que adaptarse a las situaciones. Eso demuestra que eres mejor".

Planteamiento

"Intentaremos acertar con lo que hagamos. Más o menos siempre hacemos el mismo trabajo fuera de casa y dentro. Puede variar el resultado. Las bases las tenemos marcadas, luego depende del resultado. Si tienes que arriesgar un poco más, que sería dejar más espacios. Nosotros la base siempre la mantenemos equilibrada, lo otro es adaptarse a lo que demande el partido".

Kieszek

"Vamos a hablar claro, Kieszek no está jugando en el equipo porque tenemos otro gran portero que juega de titular, pero él es un gran portero que sería titular en cualquiera de los equipos. Tenemos la portería perfectamente cubierta".

Werner

"Me ha sorprendido positivamente por todo, por nivel de portería y por nivel de compañerismo y profesionalidad. Un jugador que se incorpora en su situación, teniendo por delante a dos muy buenos porteros... Es de admirar, de alabar y de agradecer. El entrenador está encantado porque tenía dos grandes metas y se ha incorporado un tercero por prevenir una posible lesión en un futuro, que es muy caprichoso, y es importante tener ese tercer guardameta. Y es otro portero que podría jugar perfectamente. Cualquiera que juegue, lo hará bien. Valoro los entrenamientos y es un portero de muy buen nivel".