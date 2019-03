Solo vale ganar (12:00)

El Málaga Femenino no está teniendo un campeonato nada fácil. Las blanquiazules siguen instaladas en su mala racha, y ya suman catorce partidos consecutivos sin ganar. La sombra del descenso se hace cada vez más larga y la dificultad de conseguir la salvación aumenta en cada partido que afronta el conjunto malagueño.

La derrota de la pasada jornada contra el Levante, tercero en la clasificación, entraba dentro del guion, ya que el valenciano es uno de los equipos más fuertes de la categoría; sin embargo, caer contra el Sevilla por un contundente 5 a 1 sembró un mar de dudas que no ayuda en absoluto a afrontar un tramo final de temporada que se prevé muy complicado. Ahora bien, la imagen contra las granotas no fue mala. El equipo de Antonio Contreras cayó por la mínima y no dejó malas sensaciones ante un rival que exige muchísimo.

Esta jornada tendrá enfrente al Madrid CFF, penúltimo en la tabla y rival directo por la salvación. A las malaguistas no les vale otra cosa que no sea ganar. Tienen la oportunidad de igualar los veinte puntos del EDF Logroño, equipo que marca la salvación, y el partido no permite margen de error. El duelo será a vida o muerte, tal y como afirmaba Mascaró, delantera blanquiazul, en días anteriores, consciente de que perder sería poner la salvación en una dificultad extrema: "Tenemos que puntuar sí o sí. Vamos a ir a por todas".