El maná de CVC, dudas y contradicciones

El Málaga sigue callado públicamente con la sanción de la FIFA por el impago a Cenk Gönen, que le impide hasta que se abonen esos 800.000 euros fichar durante tres ventanas (hasta el verano de 2023). No hay comunicación pública y este viernes debería ser un día clave porque estaba previsto en la Liga la firma del acuerdo en Asamblea, pero el maná del fondo de inversión CVC está ahora mismo en el alambre. El Consejo Superior de Deportes (CSD) desconvocó ayer la reunión con LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y los clubes Real Madrid, Barcelona y Athletic para abordar la situación generada por los proyectos “LaLiga Impulso” y “Sostenible” por incomparecencia de estos tres últimos, que no están de acuerdo con las condiciones que propone el ente presidido por Javier Tebas. Madrid, Barcelona y Athletic sacaron un comunicado en el que se informa de que el CSD instó a los tres clubes a acudir a la justicia ordinaria si tienen el convencimiento de que la propuesta de la patronal no es acorde a derecho. Ello podría retrasar el proceso.

Si el Málaga paga, se levanta la sanción y podría fichar en las tres próximas ventanas, el tema es cómo conseguir ese casi millón de euros sin la provisión de CVC, cuya inyección no está destinada precisamente a pagar deudas sino a invertir. Una vez el Málaga abone no se puede ir al TAS a reclamar porque se asume explícitamente el impago. Fuentes federativas expresan incredulidad con la versión ofrecida por el Málaga de que se había mandado la notificación a un correo en desuso porque la comunicación se envía, además de a la Federación, a todos los correos disponibles en el club y también por el ordinario.

Los 45 días posteriores para reclamar han pasado y ha llegado, por ello, la sanción. Como publicó este periódico, la orden de José María Muñoz a Manolo Gaspar es seguir con las gestiones para encontrar los refuerzos en el mercado (entre dos y tres sería lo normal en viras de las carencias detectadas y las sanciones), síntoma de que hay confianza en arreglar el desaguisado, como también le ha sucedido al Betis por un impago con el Rayo Vallecano por Álex Moreno. Hasta ahora, Muñoz ha ido sorteando estas situaciones límites para que el Málaga recuperara salud económica progresivamente, aunque parecieran en su momento infranqueables. Aún delicada, hay un peligro serio de recaída que el club debe solventar en las próximas semanas.